Schlichting: "Los separatistas están extenuados tras haber empobrecido y enfrentado a los de su tierra"

¡Muy buenos días España! ¡Que ya te estábamos esperando! Empieza 'Fin de Semana', tu programa de 10 a 2 de sábados y domingos, y te aconsejamos que disfrutes estos dos días del tiempo estable, porque la semana que viene entra una borrasca, una DANA como la llamamos ahora.

INCENDIO SIERRA BERMEJA

Y hay quien recibe el cambio con alivio y esperanza, concretamente los bomberos y efectivos que están luchando por terminar de controlar el incendio de Sierra Bermeja, en Málaga, 5000 hectáreas quemadas y, lo que es peor, una vida humana perdida, la de un bombero de Almería que ha muerto porque alguien ha provocado el fuego, como parece que están probando los técnicos. Espantoso verano en los campos quemados, que comenzó con el incendio en Gerona y culminó en el gigantesco desastre de Navalacruz, en Ávila, 20.000 hectáreas calcinadas. Pobre España con este cambio climático.

LA LUZ VUELVE A COSECHAR PLUSMARCA

Hoy la luz hará historia. El precio más alto un sábado. Baja ligeramente desde el pico de ayer pero vuelve a cosechar plusmarca. 150 euros el megawatio. El año pasado fue de 50 euros en esta fecha. Es el precio más alto de Europa.

PASAR DE CURSO SIN MÁS

Y también es noticia que los chicos y chicas españoles no tendrán que recuperar en junio si suspenden en secundaria. Con la nueva ley de Educación, el claustro de profesores los podrá dejar pasar de curso sin más. Dicen que es que los alumnos no tienen tiempo para la recuperación. Pues ponla en septiembre, como estaba antes. El mensaje a los escolares es muy claro: déjate una asignatura, que no pasa nada. Si alguien piensa que va a ser la ministra la perjudicada, se equivoca. Aquí el perjudicado va a ser el que no aprende. Y cuanto menos recursos económicos y sociales tenga su familia, peor.

FALSA AGRESIÓN

Y tras el escándalo del joven que mintió y atribuyó una bárbara agresión en las nalgas a unos encapuchados, cuando se trataba de una práctica masoquista voluntaria, el presidente ha ordenado más recursos, dinero y policía contra las agresiones al colectivo LGTBI. Ya, ya sé que no se entiende nada. Es muy raro que una mentira y una calumnia se rubriquen así, pero cuando la propaganda es lo que importa, da lo mismo la realidad. Te la inventas, y punto. Yo me preocuparía por castigar las denuncias falsas, pero allá cuidados. En cuanto al ministro Marlaska, y sus tremendas declaraciones extendiendo el temor entre los homosexuales y acusando a la ultraderecha, no sólo descarta dimitir o disculparse, es que ha culpado a los informes policiales imprecisos. El ministro del interior ojo, responsable de la policía, se parapeta tras sus subalternos.

ADIÓS A ELIA RODRÍGUEZ

En esta mañana de sábado es de justicia acordarse de una compañera. En la vecindad directa de este programa, pero en la cadena Es Radio, Elia Rodríguez era la voz de fin de semana. También dirigía la tertulia taurina Es Toros. Era fresca, inteligente, culta. 38 años tenía y esta semana la ha pillado la muerte, en un accidente doméstico. Elia destacó en la profesión que amaba por encima de todo y hoy le rendimos homenaje. Un abrazo a sus padres, a su hermano Luis y a Domingo. Descanse en paz.

LA DIADA PINTA MUSTIA

Y miramos la agenda. En este sábado 11 de septiembre, hay dos citas planeadas, una dentro y otra fuera de España. En Barcelona, en la plaza Urquinaona, tiene lugar esta tarde la manifestación que han convocado los independendentistas para capitalizar una vez más la Diada, la fiesta de Cataluña. La cosa pinta mustia, porque los separatistas están extenuados después de haber empobrecido y enfrentado entre sí a los de su tierra, pero ellos siguen erre que erre.

Los de la Esquerra, diciendo que van a presentar esta semana la demanda de independencia a Pedro Sánchez en la mesa bilateral que se reunirá el jueves o el viernes; y los de Puigdemont, que sigue huido y languideciendo bajo el cielo panza burra de Bruselas, que no le arriendo la ganancia, los de Junts per Catalunya, digo, repitiendo que hay que volver a proclamar la independencia unilateralmente. ¿Qué pasa, vais a hacerlo todos los años? Las empresas se han trasladado, los turistas han huido,Barcelona es una sombra de la bullente capital que era ¿y vosotros seguís? Qué verdad es que la ideología es enemiga de la realidad. Cuando las cosas no te gustan, te las inventas.

ANIVERSARIO 11-S

Y la otra noticia es que es 11 S, justo la semana en que los talibanes ha presentado su gobierno islamista e integrista en Afganistán, en una fecha cuidadosamente elegida para humillar a los Estados Unidos y a Occidente. El aniversario del peor atentado de la Historia, cuando unos pilotos terroristas fanáticos, entrenados en Hamburgo, en Alemania, pero procedentes de Afganistán, secuestraron varios aviones comerciales y los utilizaron para convertirlos en gigantescos obuses llenos de vidas humanas. Los talibanes recuerdan que han ganado la guerra y que seguirán fomentando una ideología que humilla a las mujeres, destruye a los homosexuales, persigue a los periodistas y propone una vida al margen de la libertad personal. Sin pluralismo, sin posibilidad de discrepar, sin libertad social, política ni religiosa.