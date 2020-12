Schlichting: “La propaganda lo primero, somos los únicos con un cartel en las vacunas de 'Gobierno de España"

Audio

¡Muy Feliz Navidad España! 27 de diciembre y ya andan los Reyes Magos por territorio nacional, que han traído la vacuna sobre sus mágicos camellos. Es domingo 27 de diciembre, una la Borrasca llamada “Bella” ha llegado de Gran Bretaña con olas altas, lluvias, vientos y temperaturas bajas y dos personas han sido vacunadas esta mañana en Guadalajara, en la residencia de ancianos Los Olmos.

En torno a las ocho y cuarto una furgoneta de la empresa Tipsa llegaba por la avenida de Castilla y descargaba en una de las tres puertas del centro residencial una caja aguardada como agua de mayo. Había muchos periodistas y mucha policía, cuando todavía no había amanecido y hacía cinco grados bajo cero en la capital alcarreña. A las nueve de la mañana, uno de los mayores, Araceli Rosario Hidalgo, de 96 años, oriunda de Guadix, Granada, y una trabajadora de la residencia de 40 años, Mónica Tapias, tras dar su consentimiento por escrito, han recibido la primera dosis del producto de la empresa norteamericana Pfizer.

A las doce comparecerá el ministro Salvador Illa desde la Delegación del Gobierno de Cataluña para hacer una valoración de esta primera jornada de administración del producto, que da prioridad a cuatro grupos de personas, mayores en residencias y personal sanitario de las mismas, sanitarios de primera línea, resto de personal socio sanitario y grandes dependientes no institucionalizados.

Y a partir de mañana se distribuirá una media de 350.000 dosis, con periodicidad semanal. España recibirá en total, en 12 semanas. Cuatro millones y medio de dosis para inmunizar a dos millones trescientas mil personas, ya sabes que cada uno tenemos que ponernos dos pinchazos.

Como la empresa es norteamericana y la compra y distribución ha sido organizada por la Unión Europea, es objeto de mofa en los periódicos que las cajas españolas lleven un gran cartel amarillo en el que se ha puesto “Gobierno de España”. No sale la foto, eso sí, de Pedro Sánchez con gafas de aviador. Somos el único país que nos hemos tomado esta molestia, ni en Portugal lo han hecho. La propaganda, lo primero.

La distribución nacional está custodiada por la Guardia Civil y deja en manos de las 17 comunidades autónomas el final de la cadena, que son los 13.000 centros de vacunación, en los ambulatorios, residencias y hospitales.

LA MUTACIÓN BRITÁNICA LLEGA A ESPAÑA

Y es que, hay que fastidiarse, al tiempo que nos alegrábamos del comienzo de la vacunación, hemos recibido noticia de que la mutación del virus que se había producido en Gran Bretaña ha llegado a España, al parecer a través de Barajas. Cuatro personas contagiadas y tres en observación.

MUERE GREGORIO SALVADOR

También que ha muerto Gregorio Salvador, que tal vez no conozcáis, pero que ha hecho mucho por los demás. Un académico entregado, de 93 años, que ha luchado toda una vida por el español, décadas y décadas de un trabajo ingente, no exento de polémicas, porque también era un granadino valiente que no dudó en quejarse de los numerosos cambios en los planes de enseñanza españoles y que entró en polémica con la ministra Bibiana Aído cuando dijo aquello de “miembros y miembras”. La muerte lo ha encontrado leyendo tranquilamente en el sillón de su casa. Dicen Luis María Ansón y Arturo Pérez Reverte que nadie sabía de la escritura de las palabras, la lexicografía, como él. Descanse en paz. Y Gracias.