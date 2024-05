Jesús Cuadrado, exdiputado del PSOE: "Ha ganado alguien que juega a pactar con el independentismo"

El PSC gana las elecciones catalanas, con 42 diputados y a una amplia distancia de Junts, que, con 35, ha arrebatado el segundo puesto a una ERC que se desploma y se queda con 20 escaños, 13 menos que en los anteriores comicios. El PP, que en las elecciones de 2021 quedó en última posición, ha remontado hasta convertirse en el cuarto partido más votado, con 15 diputados, cuatro más que Vox, que mantiene los 11 que tenía. Aliança Catalana entra en el Parlament, con dos diputados, mientras que Comuns logra seis escaños, la CUP, cuatro, y Cs queda fuera de la cámara catalana.

La situación en la que se encuentra Pedro Sánchez tras las elecciones catalanas

¿El procés está más fuerte o más débil? ¿La opción del tripartito es más posible ahora que hace tres años? ¿Pedro Sánchez está en mejor situación ahora gracias a estos resultados? Jesús Cuadrado, exdiputado del PSOE, ha respondido a estas preguntas en el 'Especial Elecciones Catalanas 12-M' de TRECE: “El procés, en este momento, tiene un aspecto más peligroso porque lo va a liderar la fuerza independentista más radical, la de Puigdemont. En segundo lugar, el tripartito ha perdido fuerza porque el resultado sumado en diputados es menor. Y la espada de Damocles que tenía Pedro Sánchez es ahora mucho más grande porque Puigdemont tiene más capacidad de maniobra”.





El exdiputado socialista describe esta situación como “una desgracia”, pero señala que las encuestas que hace Tezanos nos pueden dar pistas de lo que a Pedro Sánchez le hubiera gustado que pasara en estos comicios: “Lo que quería es que el tripartito tuviera mucha fuerza y que ERC y Junts tuvieran un nivel muy parecido. Por lo tanto, no se han cumplido sus deseos. Ahora Puigdemont está más fuerte y tiene más débil a su socio más fiable, que era ERC y el tripartito es imposible. Jesús Cuadrado lamenta que haya “más inestabilidad en Cataluña y en España”, y vaticina que “cualquier acuerdo que haya va a estar oculto hasta después de las elecciones europeas”.

El escenario más probable



Con estos resultados, ¿cuál es el acuerdo más probable?: “Yo me inclino porque se produzca una situación de bloqueo que acabe en repetición electoral”, puntualiza Cuadrado. “Puidemont solo va a permitir ser presidente él. ERC no puede apoyar a Illa. Salvador Illa no va a ser presidente. Desgraciadamente para la política española, no ha ganado el constitucionalismo en Cataluña, ha ganado alguien que está jugando a pactar permanentemente con el independentismo, lo seguirá haciendo. Ni se le ocurre pensar que hay un bloque constitucionalista que ha conseguido una mayoría porque, por muchos eufemismos que emplee el PSOE, está jugando la baza del soberanismo como otros”.





Para la política nacional y la estabilidad de Pedro Sánchez en el Parlamento, señala que “hoy es más complicado gobernar en España con el protagonismo que adquiere Puigdemont. En ERC se están arrepintiendo de haber negociado con Sánchez de manera más discreta que Puigdemont y vamos a ver cómo gestiona esto Sánchez”. Para finalizar, Jesús Cuadrado afirma que “estar en la Moncloa sin poder gobernar es una situación insostenible” pero, recuerda, “estamos ante un personaje que tiene unas características muy singulares”.

En los comicios anteriores, los de 2021, PSC y ERC empataron a 33 diputados; Junts obtuvo 32; Vox un total de 11, la CUP sumó nueve escaños, los comunes sumaron ocho, Ciudadanos 6 y el PP fue el último partido con representación, con tres.