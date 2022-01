Cristina López Schlichting: "La verdad es que Putin está poniendo en peligro el mundo"

Vídeo

En este vídeo os voy a explicar por qué puede haber guerra. Para los españoles puede ser difícil imaginar que los rusos vayan a montar ahora mismo una guerra mundial y ni siquiera pensar en la guerra de Yugoslavia o de los Balcanes nos facilita las cosas. Lo que está en juego es lo que Putin llama el liderazgo mundial. Putin desea perpetuarse en el poder y para eso necesita demostrar a su pueblo que ha convertido a Rusia en la potencia internacional por excelencia. Para eso necesita una presencia militar y política que vaya más allá de su territorio y lo está haciendo.

Recientemente, cuando el territorio de Kazajstán, que tiene una alianza militar con él, le pedía ayuda y no dudó en trasladar sus tropas y jugar a la guerra en aquella zona.

Lo mismo está haciendo cuando amenaza con colocar tropas o armamento en Venezuela o en Cuba. Desde luego, se expansiona en la medida que puede y en todos los territorios que están cerca de Rusia. Y eso hace con Ucrania, que tiene un territorio que se quiere independizar. Estos nacionalismos dan muchos problemas.

El territorio ucraniano de Dombás, que ya se ha anexionado de una forma más o menos estratégica, a la península de Crimea. Este territorio es el que está dando la lata y todo el rato Rusia amenaza con ayudarlo más de lo que ya le ha ayudado. La excusa de una intervención en Ucrania sería que este territorio de Dombás ha sido atacado, que le han hecho algo los ucranianos y que los rusos le han protegido porque es un territorio proruso. La excusa está ahí.

Mientras tanto, con este pivote, Rusia está jugando sus cartas militares. Ha empezado maniobras en el Índico, ha empezado maniobras en el Mar Negro, está aliado con China y con Irán. Está realizando movimientos muy peligrosos. La posición nuestra, la de los aliados de la OTAN es muy incómoda. No solo por parte de Estados Unidos, porque Biden no sabe ni lo que hacer, sino porque los propios aliados europeos no se imaginan entrando en una guerra pero ya han tomado posiciones militares Finlandia, Suecia, Dinamarca, Polonia. Todo el mundo se está moviendo ante la eventualidad de que los rusos movieran sus tropas.

La verdad es que Putin está poniendo en peligro el mundo. Es difícil imaginarse una nueva guerra mundial, ni siquiera una guerra local, ¿pero qué hacemos nosotros los europeos si Putin echa mano militar sobre Ucrania, argumentando que va a defender la región independentista o independiente de Dombás? ¿Qué hacemos nosotros? Eso es ahora mismo lo que se discute en Bruselas y hay división entre los aliados, y esto es lo que busca Putin: esta victoria estratégica. Por esta razón, es muy peligrosa la situación actual y por esta razón es muy importante que España ha mandado tropas, y concretamente una fragata a esta zona, porque en este conflicto tenemos que estar al lado de los aliados.

De fondo, insisto la idea de Putin de que se ha convertido en el nuevo zar de la historia y que tiene que dominar el mundo como ocurrió durante el enfrentamiento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia.