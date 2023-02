Schlichting: “¿De verdad unas niñas emigrantes tenían que tener la inmersión lingüística como barrera?"

Vídeo

¡Muy buenos días España! Es 26 de febrero y esto está hecho, el miércoles próximo cambiamos de mes.

Bienvenido a 'Fin de Semana' de la Cadena COPE, donde este equipo te acompaña de diez a dos sábados y domingos. Te saludaCristina López Schlichting y te desea que disfrutes mucho si eres de las comunidades autónomas que celebran la Semana Blanca y estarán de fiesta con los niños hasta el próximo martes. Ha nevado en las cumbres y dicen que mañana será el día más frío desde 1991. Pocas lluvias, eso sí, alguna en el norte de la península, Baleares y Canarias.

Sallent despide a la gemela fallecida





Hoy por la mañana se celebra el trágico funeral por la niña que se suicidó en Sallent, a 70 kilómetros de Barcelona. El suceso ha conmovido internacionalmente porque se trata de una de las hermanas gemelas argentinas que se precipitaron por el patio de luces de su casa. Una falleció y la otra se debate en el hospital. Los titulares han subrayado que Alana consideraba cambiar de sexo y se había cortado el pelo, pero ahora se va abriendo paso la evidencia de que ambas chicas eran maltratadas por los compañeros en el colegio por su acento argentino y su uso del castellano. Hablad catalán, aprended catalán era el leitmotiv, que desgraciadamente nos suena de otros casos de bullying. El abuelo de las niñas ha contado que intentó animarlas y les dijo que, dada su inteligencia, no tardarían en dominar la lengua. ¿De verdad unas niñas que habían emigrado, con todo lo que eso supone de esfuerzo y desarraigo, cuyos padres lo pasaban mal económicamente, tenían que tener la inmersión lingüística como barrera?

Sus pequeñas mentes no han podido más. Este mundo complejo de los adultos les ha resultado imposible de sortear. Al tanatorio de Sallent, donde el funeral se celebra en la intimidad, acuden familiares venidos desde Argentina y los que las han querido aquí. Ahora, los padres y la hermana superviviente intentarán la difícil recuperación. En Buenos Aires, los periódicos siguen centrados en el odio que se ha sembrado en España con el tema de la lengua. Según el periódico La Nación las pequeñas sufrieron acoso debido a su nacionalidad. “Los padres -escriben- hablaron con el colegio en 2022 pero no se hizo nada, a su vez, al pasar a Educación Secundaria en el instituto Llobregat de Sallent volvieron a surgir problemas en clase”. Mireia, la madre de un compañero de las gemelas declara al medio que “mi hijo me comentaba que se reían del acento, que se reían además porque una de ellas quería llamarse con un nombre de niño. La que más acoso recibía era la que ha fallecido”. A veces, los mayores jugamos al odio y los pequeños lo pagan con su sufrimiento.





Objetivo: detener la guerra en Ucrania





En el ámbito internacional, al menos alguien ha reaccionado apoyando la oferta de mediación China en la guerra de Ucrania. El presidente francés Macron ha anunciado que visitará Pekín en abril y ha pedido a las autoridades chinas que redoblen la presión sobre Moscú para detener la agresión a Ucrania.









El examen de Bruselas





Y nuestro país ha empeorado en la consideración de los mandos europeos tras la visita a España de dos delegaciones encargadas de evaluarnos con relación a los muy nutridos fondos que recibimos de la Unión. Bruselas amenaza a España con la penalización máxima del fondo de recuperación si incumple con la reforma de las pensiones. Se considera que nuestro futuro para los pagos en la tercera edad no es sólido. Europa vigila el desembolso de los diez mil millones siguientes de euros previstos en el cuarto fondo de recuperación y resiliencia. Está sujeto al cumplimiento estricto de 58 hitos, entre ellos cuatro ligados directamente a la reforma del sistema de pensiones. No es mala cosa que la Unión ponga pie en pared. Desde tiempos de Enrique Barea los expertos han repetido que aquí no habrá dinero para los jubilados de las próximas generaciones pero la política electoral inmediata hace posponer una y otra vez cualquier medida eficaz. El ministro Escrivá, de la Seguridad Social, confía en pactar una ampliación de los plazos de cotización. Las conversaciones entre la Seguridad Social y los agentes sociales se encuentran estancadas por las discrepancias con la principal propuesta del ministerio, la ampliación progresiva de los años de cómputo de la pensión a treinta años, pero descartando los dos peores, lo que significaría que la jubilación de nuestra generación se calcularía con los mejores 28 años de la cotización.

A su vez, la comisión de control presupuestario de la Unión, que nos ha visitado esta semana, se ha marchado con disgusto de nuestro país porque ha encontrado falta de claridad, por no decir ocultamiento, en el destino y traza de los fondos europeos. La misión europea presidida por la propia presidenta de la Comisión de control de fondos, Monika Hohlmeier, se dio de bruces contra la pared y ha abroncado al Gobierno por falta de transparencia. Hohlmeier ha levantado una ceja cuando se ha enterado que el Gobierno ha rebajado las penas por malversación de fondos públicos. Es difícil imaginarse la conversación de los ministros con la parlamentaria: “No verá, es que hubo un juicio por rebelión y eran amigos nuestros”.

Uff… La consecuencia del viaje de esta semana es que el Parlamento alertará al Gobierno de la UE de que en España se rebajan las penas por malbaratar los dineros que sudan los contribuyentes europeos. Está por ver las consecuencias que todo esto puede traernos aún.





Corrupción en el PSOE





No favorece nuestra imagen que las portadas de los periódicos sigan desgranando detalles de la trama de corrupción socialista que desde Canarias extorsionaba a empresarios ganaderos y queseros para darles subvenciones y favores. El llamado ‘Caso Mediador’ se extiende como una mancha de aceite. El diputado Juan Bernardo Fuente, Tito Berni; su sobrino, Tashiet Fuentes, el general retirado de la guardia civil Francisco Espinosa Navas y el ‘mediador’ que ahora está cantando a la jueza, Antonio Navarro Tacoronte eran la cabeza de una trama que tenía línea directa con el Gobierno y que todos en el partido Socialista Canario conocían. El mediador señala al presidente canario que, lógicamente lo niega.