Escucha el monólogo de Cristina del domingo 7 de julio de 2024

¡Cinco de mayo, seis de junio, siete de julio, San Fermín! Pues eso, que es 7 de julio y San Fermín, felicidades a los navarros, que enarbolan con orgullo esta antiquísima fiesta de encierros, que desde el escritor Hemingway aparece aureolada de una épica universal superatrayente en el mundo entero. Las tradiciones es lo que tienen. Los toros se negaban a volver a chiqueros en el primer encierro y han dado varias vueltas a la plaza en la entrada final, con ocho heridos.

Nubosidad en Galicia y el Cantábrico, alto Ebro, Levante y Baleares, incluso de alguna lluvia en la Comunidad Valenciana. En el resto del territorio, alivio, porque una masa de aire fresco está recorriendo la península después de la calurosa semana. Qué gusto poder dormir sin ventilador y con la ventana abierta.

Madrid, petado por la fiesta del orgullo gay. Decenas de miles de personas ayer en las calles. Hay que ver qué camino se ha hecho desde que yo era pequeña. Desde el marica de barrio, del que todos se burlaban, hasta el muchacho homosexual perfectamente aceptado e integrado. No cabe duda de que esto es más humano y adecuado. Saber que ni heteros ni homos estamos libres de falta. Y que una orientación sexual no te resuelve la vida ni te exime de problemas ni desafíos. La vida es otra cosa. Es una distancia desafiante y no siempre fácil entre lo que eres y lo que tu corazón desea. Un camino complicado con una gran pregunta dentro, que curiosamente nos define y nos hace ser lo que somos los seres humanos. Fascinantes.

Hay motivos para la esperanza

Mira. Hay motivos para la esperanza, por ejemplo, fíjate, esa carta ayer de Toni Kroos, el futbolista alemán derrotado por España el viernes, en la que se jubilaba de la carrera y dedicaba el párrafo final a nuestro jugador, al que arrasó y causó una lesión que le impedirá jugar la semifinal el martes. “Pido perdón -ha dicho Kroos-, mejórate pronto Pedri. No era mi intención hacerte daño. Te deseo una pronta recuperación y todo lo mejor. Eres un gran jugador”. Pues mira, el esguince de rodilla y el disgusto no se lo que quita nadie, pero es un gesto que reconforta.

Como reconfortan las palabras ayer del arzobispo de Madrid, José Cobo, en la ceremonia de ordenación de dos nuevos obispos auxiliares de Madrid. Recordó que los nuevos obispos lo son de todos, los fieles fervientes y los que se alejaron. “Para ellos -dijo- tendremos siempre los brazos abiertos a la acogida, sin preguntar por qué se marcharon ni qué sendas recorrieron; tendremos siempre las puertas de nuestra casa de par en par abiertas, siempre esperando”. Insisto, hay esperanza porque entre nosotros, los mediopensionistas, hay personas de luz que nos abren los ojos y el corazón.









La crispación en la política llega a la calle

Esta semana ha dicho en La tarde el alcalde de Madrid que le preocupa la crispación en España. Que normalmente la política tiende a parecerse a la sociedad, pero que ahora ocurre al revés, que la sociedad se está pareciendo a la política. Es verdad. Hay un enfrentamiento brutal. Y no solo en España. En Francia ha habido, en esta cortísima campaña electoral, 51 agresiones de todos los colores a los candidatos.

¿Qué nos está pasando? Que se peleen los diputados en el parlamento es normal, porque en democracia la liza entre partidos sustituye a la guerra. Pero que en las familias no se pueda hablar de política, o entre amigos, es desagradable e inquietante. Y peligroso. Quizá nos estamos equivocando al creer que la política es un dogma salvador, en lugar de la forma de organizar los asuntos públicos.

Hoy hace el Partido Popular una propuesta concreta, un pacto fiscal en todas las comunidades que gobierna, para bajar los impuestos. Se trata de rebajar el IRPF y bonificar el impuesto de sucesiones.

En torno a Vox hay cierto revuelo, porque Santiago Abascal ha decidido dejar el grupo parlamentario europeo que compartía con Giorgia Meloni, que gobierna con bastante moderación en Italia y crear un grupo de Orbán, el primer ministro Húngaro, bastante más radical. Orbán, que ostenta la presidencia rotaria de la Unión Europea, acaba de pisar los callos de muchos al reunirse con Putin. Ha dicho que intentaba mediar en la guerra de Ucrania, pero en Kiev y en las cancillerías europeas en general reina la indignación porque no tenía mandato europeo para hacer semejante acercamiento.

Si por alguna razón ha llegado Meloni donde está y Marine Le Pen ganó las primarias en Francia es porque ambas han moderado mucho su discurso. De proponer salirse de la UE han pasado a decir que la quieren reformas por dentro. Ya no rechazan el euro, por ejemplo. Otro ejemplo es el nuevo líder de izquierdas en Gran Bretaña. Ayer anunció que pone fin a las deportaciones a Ruanda, que no han detenido el efecto llamada. Se ha comprometido a reforzar las fronteras de otra forma, negociando con la UE y reforzando la policía con un Comando de Seguridad de Fronteras para desmantelar las redes de tráfico humano.

Elecciones en Francia que van a pasar a la historia

En Francia, hoy, unas elecciones históricas con el ascenso de Marine Le Pen. Si gana, no va a ser ella la primera ministra, lo será su colaborador Bardella. Ella quiere ser presidenta, pero lo que hoy se vota es Parlamento y Senado.









La situación es muy complicada. Lo más probable es la derecha radical de Agrupación nacional, el partido de Le Pen, no alcance la mayoría absoluta, porque tanto el Frente Popular, creado por toda la izquierda, como los liberales de Macron se han puesto de acuerdo para impedir el acceso de los diputados de Le Pen. Como el bloque de izquierda tampoco va a obtener mayoría absoluta, el gobierno que resulte puede caer en cualquier momento si una mayoría de diputados decide tumbarlo. Tal y como pinta la cosa, tardará semanas y meses en poderse formar gobierno y habrá mucha inestabilidad.

Los observadores anticipan que el bloqueo a Marine Le Pen alimentará el descontento que hay en la calle y que eso fomentará aún más el voto en su favor para las presidenciales de 2027.