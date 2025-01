Lomana se abre en canal en sus memorias: la sacaron del colegio, su familia se opuso a su boda y un médico le provocó la esterilidad

No es fácil echar la vista atrás para recordar y revivir lo vivido. Carmen Lomana ha hecho ese delicado ejercicio acrobático que ha concluido en sus memorias escritas: 'Pasión por la vida'. Y la leonesa de nacimiento ha presentado su obra en Fin de Semana.

"Me ha costado mucho. A veces, recordando, me paraba y decía... no puedo más. Porque te empieza a remover todo. Mi vida ha sido maravillosa hasta una época y en general... siempre. Además, creo que tenemos memoria selectiva: recuerdas más lo bueno que lo malo, gracias a Dios", comenzaba la colaboradora de Fin de Semana.

Una niña sonriente, tranquila y sumamente imaginativa que se crio sola hasta los cinco años: "Me recuerdo muy soñadora. Inventando películas todo el rato". Sus padres eran Heliodoro Carmelo Fernández de Lomana y María Josefa Gutiérrez García, ‘Fefa’. De su infancia destaca la figura Fermina, la tata de la familia: "La quería incluso más que a mi madre" recordaba: "Una mujer educadísima, como una nanny inglesa. Es la mujer que me hizo desarrollar mi imaginación, el gusto por la lectura... me educó muy bien. Nos queríamos mucho".

En sus memorias, la socialité recordaba cómo pidió estudiar en casa después de una mala experiencia en el colegio: "Una niña, cuando me fui a sentar, me quitó la silla. Me sentí tan humillada, tan mal... llegué a casa con mucho estrés y dije que no quería volver. Y además no me gusta nada madrugar, me dan ganas de vomitar". Su madre decidió que las clases las daría en casa: "¡Menuda mimada!" decía entre risas la directora del programa.

El amor de la Lomana por la moda empezó de niña. Su madre la llevaba a desfiles infantiles: "Decíamos lo que nos gustaba y lo hacían en mi talla" recuerda en las memorias en las que ensalza la elegancia de su madre, modelo en este sentido de la pequeña Lomana. Una niña que se crio escuchando ópera y zarzuela.

Tenía cinco años Carmen cuando nació su hermana María José, sumamente deseada por la socialité: Un trasto precioso, como recuerda: "Fue una alegría enorme". Tras María José llegaron Carlos y Rafa, que nació cuando Carmen tenía 17 años.

Era muy joven Lomana cuando Carmen mantuvo relaciones por primera vez, según ella misma relata: "Es un momento muy importante de tu vida. Yo me quedé a cuadros. ¡No entendía nada! Me dolió mucho. Yo decía... ¿pero qué me hace este chico que me quiere tanto y yo a él?".

Su estancia en Londres y el amor de su vida

Poco tiempo después, Carmen puso rumbo a Londres a estudiar inglés y a trabajar en la sede que tenía allí el Banco Santander. Fue en esta ciudad, y en plenos 70, cuando Carmen conoció al amor de su vida... Guillermo Capdevila. Un club de jazz, que sigue abierto a día de hoy, fue el escenario elegido por el destino: "Yo estaba sentada en el suelo. Él se puso de cuclillas delante de mí. Lo estoy viendo, Cristina. Un suéter de cuello alto, azul pálido y un jean. Y los dientes más bonitos que he visto en mi vida. El mundo se paró en ese momento. Y pensé... estoy enamorándome".

En su entrevista en Fin de Semana, Carmen ha recordado la intervención quirúrgica que la dejó estéril tras sufrir un embarazo extrauterino: "El médico dijo a mis padres que había decidido cortar la trompa sana por si acaso... yo cuando lo oí me quería morir. Me dio un shock. Lo primero que hice cuando vi a Guillermo fue decirle que no podíamos seguir juntos porque no íbamos a poder tener hijos. Y él se enfadó: me dijo que solo quería estar conmigo, con hijos o sin ellos (...) fuimos tan felices... fue tan generoso conmigo".

El día 13 de diciembre del año 1975, a las 17.00h, en la localidad asturiana de Llanes, Carmen y Guillermo se casaron. Eso sí, con cierta oposición por parte de ambas familias. A Carmen la llevó su hermano Carlos al altar aunque su padre sí asistió a la ceremonia.

El matrimonio de Guillermo y Carmen duró 24 largos años. El 8 de enero del año 1999 Guillermo sufrió un accidente de coche que lo dejó en muerte cerebral. Carmen tuvo que tomar la decisión de desconectarle para poder donar sus órganos: "Hace poco que lo he recordado. Es un día terrible para mí. Enciendo una vela y voy a la Iglesia a pensar". Lomana no se corta a la hora de hablar de la depresión en la que se sumergió tras esta pérdida: "No me podía mover. Era un trapo. Quería morirme. Pero a los quince días de estar tomando medicación, un día me desperté y tenía ganas de vivir... y dije: tengo que tirar hacia delante".

Carmen tuvo que reinventarse para salir adelante: "La vida me quitó lo más importante: la posibilidad de tener hijos y un marido que adoraba. Yo decía... ¿Dios mío, qué quieres de mí?". 'Fefa' animó a su hija a ir a vivir a Madrid, a empezar una nueva vida. Y así lo hizo: "Aquí que me planté. A mí Madrid no me gustaba... y ahora nada me gusta más en el mundo".

Y, efectivamente, empezó una nueva vida para esta leonesa a la que la vida había puesto a prueba. Su rostro empezó a hacerse conocido en los medios. También en las radios, como la COPE. Ha demostrado que no tiene pelos en la lengua... pero también un gran corazón. Solo hay que conocerla un poco. Es difícil no contagiarse de su 'Pasión por la vida'.