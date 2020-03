“Si me pilla el Covid, ¡que me pille guapa!”

En la reclusión diaria, lo que recomienda Carmen Lomana es mantener el día a día, ducharse, asearse, todo lo habitual como si fuésemos a salir a la calle. Cuando hablaba con sus amigos por videollamada les comentaba “pero qué hacéis con esas pintas, hay que obligarnos a estar bien para no mal acostumbrarnos a esta dinámica. Todos los días me maquillo, me ducho, me echo mis cremas. Porque lo que me pide mi cuerpo es tirarme en la cama hasta las 12. Dios quiera que no me pille el Covid, pero si me pilla, que me pille guapa”.

En la crónica social, Carmen ha hablado de la muerte del marqués de Griñon, con un emotivo mensaje de recuerdo para toda la vida que ha tenido, sus cuatro matrimonios, su aportación al medio rural español, además del primer Safari Park en España. Muy campechano, según Carmen, “no guapo, pero sí muy atractivo”. También ha salido a colación el tema de la manifestación del 8-M, donde Carmen se ha posicionado en contra de las medidas del Gobierno y que ha mantenido que se debería haber suspendido.

Escucha la sección completa con Cristina López Schlichting.

"Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que esta temporada tendrá una hora completa en la sección "La hora Lomana". En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ y ‘La tertulia de chicas’, en las que toman parte José Miguel Gaona, Pedro Martínez, Pablo Herreros, Carmen Candela, Sole Mallol y Elsa González. De preparar el almuerzo se ocupa Pepe Oneto, con ‘¿Qué cocinamos hoy?’ y de hablar del misterio Jorge Alcalde, Javier Sierra y José Miguel Gaona en "La esquina del misterio". Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

