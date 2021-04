‘La Esquina del Misterio’: ¿tuvieron un escarceo amoroso Agatha Christie y Alfonso XIII?

“La reina del misterio”, así califica José María Zavala en Fin de Semana con Cristina a Agatha Christie, la mítica autora de novelas de esa temática. Esta semana ‘La Esquina del Misterio’ gira sobre ella…

Y hablamos de amor, algo no habitual en la escritora: “Bebió los vientos por un personaje muy conocido: el Rey Alfonso XIII de España, nada menos. Estaba locamente enamorada. Él tenía un problema, que para las mujeres es muy importante: padecía halitosis”, algo que para Cristina es “definitivo”… pero no lo fue para Agatha, como cuenta Zavala: “Para ella no lo era... Y es un secreto a voces, a ciencia cierta y sin temor a equivocarnos, podemos decir que estuvo enamorada de Agatha Christie, de hecho lo admitió en su autobiografía que empezó a redactar en noviembre de 1965 con 75 años cumplidos y concluyó una década después, poco antes de morir, en enero de 1976. Lo reconoce: ‘Sí, estuve enamorada de Alfonso XIII’, ahora bien, ¿fue un amor real o platónico? Es la gran cuestión”.

Ella era cinco años menor, con lo que era una diferencia muy llevadera. “Sabemos que coincidieron, fueron ambos huéspedes del legendario Hotel Zenobia, regentado entonces por la espía y aventurera francesa Marga d’Andurain y su marido Pierre y que estaba en la ciudad siria de Palmira”, detalla el historiador.

“Hay un tema muy curioso: Alfonso XIII es un rey mujeriego, no es ningún secreto, pero hay otra mujer, Anita Loos, un niña prodigio del cine que pasó a ser guionista del legendario Griffith y que en 1925 publicó el libro que conocerán todos ‘Los caballeros las prefieren rubias’, y su secuela ‘Pero se casan con las morenas’, una obra ensalzada por personajes tan variopintos como Winston Churchill, James Joyce o el filósofo George Santayana, que admiraban esta obra. Anita Loos también estaba enamorada de Alfonso XIII y dice, literalmente, en sus memorias, ‘recordaba que, cuando era niña, mi héroe romántico había sido el juvenil Rey de España Alfonso’, el ‘rompecorazones’”, cuenta Zavala.

“Alfonso XIII levantaba pasiones y tuvo varios bastardos además de amantes. Estuvo casado con Victoria Eugenia de Battenberg, pero cuando se fue al exilio en 1941 no se volvieron a ver nunca, cada uno se fue a vivir a un país distinto. Él se fue a Roma porque era un matrimonio separado de hecho y cada uno siguió su vida hasta el final de sus días. Fue un rey muy desgraciado, por qué no decirlo, tuvo una rama trágica tremenda, su hijo mayor murió desangrado tras un accidente leve de automóvil”, explica el historiador. “Él aprovechaba esa rama trágica para deshojar alguna que otra margarita”, añade.

Cuando se encuentra con Agatha Christie en el hotel “estaba de turismo”, relata, “es una zona paradisiaca, fueron ambos de turistas y se quedaron fascinados con las maravillas, vieron las ruinas de Palmira, el templo de Bel, edificado en el año 32… pero no sabemos a ciencia cierta si hubo escarceos amorosos, aunque sí tenemos, y nos consta, una declaración oficial de amor de ella hacia él, ‘el rey de sus sueños’”.