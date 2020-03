La esquina del misterio: el Síndrome del Encerrado, vivo pero aparentemente en coma

Todas las semanas nuestros expertos divulgadores nos aportan más y más detalles sobre el ser humano, la historia, la ciencia y muchos otros aspectos que nos dejan con la boca abierta. Hoy José Miguel Gaona, psicólogo y psiquiatra forense, nos habla del Síndrome del Encerrado.

Gaona detalla que es “una alteración neurológica por la cual una serie de arterias, particularmente las maxilares, que están cerca del cuello, cuando hay una trombosis o una embolia, dañan el tronco encefálico y sufre una disfunción y se llega a necrosar, a morir. En ese tronco encefálico hay numerosas derivaciones nerviosas, particularmente motoras, que son las que, de alguna manera, son las vías de control de nuestros brazos, piernas, etc., y ocurre una cosa tremenda, de película de terror: ese síndrome se debe a que la persona está literalmente atrapada en su propio cuerpo, no puede moverse, ni pestañear ni tener ningún tipo de comunicación con el exterior, hasta el punto de que hasta hace muy pocos años y en ciertos sitios del mundo incluso hoy en día, se cree que en están en un estado de coma profundo, vulgarmente hablando ‘no se están enterando de nada’, y quizá a algunos los mantengan con vida pero a otros no, y como no les alimenten de manera extracorpórea, acaban falleciendo”.

Esta situación es durísima ya que los que la sufren “no pueden deglutir ni mascar, y lo desesperante del caso es que es estar prostrados en una cama, escuchando todo lo que se dice alrededor, incluso cuestiones que pueden ser hirientes para ellos como ‘está en las últimas, vamos a desconectarles, no tiene sentido sacarlo adelante’, y tú lo escuchas todo intentando decir algo pero no puedes”.

Este síndrome fue descubierto porque, en el año 95, el redactor jefe de la revista Elle, Jean-Dominique Bauby, tuvo una embolia masiva: “Estuvo en coma unas tres semanas”, detalla Gaona: “Todo el mundo le daba por muerto, pero empezó a revivir tres semanas más tarde aunque el tronco encefálico había quedado totalmente destruido, pero una ligerísima parte había sobrevivido: la que inervaba el párpado izquierdo, y de repente el médico, igual que en las películas, vio que este hombre movía un poco el párpado izquierdo y comenzó a decirle ‘si me escucha, parpardee una vez, si no, dos veces’, y empezó a parpadear hasta el punto de que el hospital aprendió una serie de códigos que le empezaron a enseñar”.

Es más, hay una película de gran éxito, ‘La escafandra y la mariposa’, del año 2007, que trata esto mismo: “Se llama así simbólicamente”, explica Gaona, ya que “la escafandra es el peso que él tiene de estar atrapado en el propio cuerpo, y la mariposa es la libertad que ofrece en un momento dado, o el deseo de trascender más allá del propio cuerpo. Es una historia real y una enfermedad sin remedio, hoy por hoy sin cura. En algunas ocasiones la embolia deja unos daños neurológicos profundos, alguna vez se recupera una parte de ello, pero no mucho”.

Y aún hay más: “En 2006, el científico Adrian Owen publicó en la revista Science un estudio. Observó que algunas personas en estado vegetativo, de esas de las que otros dicen ‘vamos a desconectarlos’, mucho que ver con la eutanasia porque ‘está muerto’ o eso dicen, metió a una persona en coma aparente un escáner de resonancia magnética funcional. A uno que era jugador de tenis le empezaron a hablar de jugar al tenis y entonces las áreas motoras de jugar al tenis se activaron, es decir, que el pobrecillo oía perfectamente lo que se le estaba diciendo. A otros les decían ‘estás en tu casa, ve a la cocina’, y las áreas dedicadas a esos procesos motores se iluminaban, por eso hay que tener mucho cuidado: cuando vayas a visitar a alguien al hospital y esté en coma, mucho cuidado con lo que se hable, hay que animar con cosas positivas”.