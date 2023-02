El motivo que provocó que Eduardo padeciera un trastorno bipolar: "Me frio las neuronas del cerebro"

Eduardo tiene 46 años y ha confesado abiertamente que sufre trastorno bipolar. En 'La Tarde' ha contado cuál es su problema, ha dado visibilidad a su enfermedad, así como de los entresijos que conlleva con vivir con una patología de este tipo. En primer lugar, Eduardo ha asegurado que tiene "muchas ganas de vivir".

Seguidamente, ha relatado que padece un trastorno mental grave diagnosticado hace unos diez años. "Vamos a hablar sin tapujos: yo cogí la enfermedad grave por culpa de los porros. Eso siempre pasa factura, antes o después", ha confesado. El abuso de este tipo de droga hizo que le afectara gravemente. "Me frio las neuronas del cerebro, me sentó mal. Fue por culpa del abuso y hay que trabajar duro para ser una persona normal y corriente, pero aprendiendo la lección de la vida", le ha confesado a la copresentadora de 'La Tarde', Pilar Cisneros.

¿Cómo comenzó a darse cuenta de que algo no iba bien? ¿Cómo comenzó a manifestarse la enfermedad? Es posible que te hayas hecho ya alguna de estas preguntas. "Empecé a ver una realidad distorsionada, diferente. A sentir cosas que nunca había sentido. Me daba miedo salir a la calle. El trastorno bipolar me obligaba a estar muy arriba o estar muy abajo, y a raíz de ahí lo primero que tuve fue un ingreso". Estuvo entre dos y tres meses en el departamento de Salud Mental. Lo primero que Eduardo pensó era por qué estaba allí. "A los meses me di cuenta de que tenía una enfermedad mental, que me tenía que cuidar y tenía que mejorar para hacer una vida normal", ha agregado.

En este sentido, Eduardo ha confesado que es complicado admitir que sufres una patología de este tipo. "Cuesta muchísimo asimilarlo. El personal sanitario no te lo dice para que no te lleves esa sorpresa de golpe", pero la realidad es que él mismo terminó entendiendo su situación. "Me ha costado, pero a base de trabajo y mucho tesón, he procurado ser una persona normal, con mis sentimientos equilibrados", ha concluido.

Dar visibilidad a los problemas de salud mental

