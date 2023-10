La irónica respuesta de Carmen Lomana a Bertín Osborne tras su paternidad que desata las risas

Hace unos meses la prensa del corazón saltaba por los aires cuando conocíamos que, a sus 68 años, Bertín Osborne iba a ser padre de nuevo. Parecía, en un principio, que lo haría con su novia, Gabriela, pero el artistas se apresuraba rápidamente a reconocer que nunca habían tenido un noviazgo y que ayudaría en la medida de lo posible a la joven.

Sin embargo, parece que ha debido recular y pensarlo mejor, porque diceno tener ganas, según Gabriela, de implicarse en el embarazo y en la futura paternidad, y ha pedido una prueba de ADN para corroborar que el hijo, en efecto, es suyo. Algo que ha sentado muy mal a la propia Gabriela, que no entiende por qué ha tenido este cambio de opinión tan repentino.

Carmen Lomana revela lo primero que dijo Bertín Osborne a su pareja tras enterarse de su paternidad - La hora Lomana - COPE https://t.co/l1kWDmbBk2 — Cristina López S (@crisschlichting) July 15, 2023

Y a esto ha querido referirse Carmen Lomana en Fin de Semana, que decía que quería dejar claro que "como si yo dijese que Bertín está mal de la cabeza, un poco sí, pero la tiene que ordenar. Yo nunca he dicho que estoy espantada, digo que es su problema y de su corte de faraones, llena de mujeres" empezaba diciendo.

La respuesta de Carmen Lomana a Bertín Osborne

La socialité dejaba claro que, muchas veces, en los digitales se sacan de contexto sus palabras, pero que en ningún caso ha querido meterse con Bertín por su paternidad, que considera que es un problema que él mismo tiene que resolver.

Sin embargo, sí que le parece que "a la edad que tiene, no puede decir que quiere hacerse una prueba de paternidad. Qué absurdo, lo que tienes que hacer es evitarlo" decía enfadada.

"Es un señor que tiene casi 70 años no puede decir que tiene que hacerse una prueba de paternidad cuando había reconocido que el hijo era suyo. Ahora da marcha atrás, lo entiendo, pero la tenía que haber dado antes" decía, desatando las risas de todo el equipo de Fin de Semana.

La boda entre Almeida y su novia

Y es que según varias publicaciones, la feliz pareja ya tiene fecha y lugar para celebrar su enlace, que será el año que viene. Y aunque eran muchos los que aseguraban que no había habido pedida de mano de forma oficial, estaban más que seguros que el alcalde de Madrid había hincado rodilla y estaban a punto de casarse.

Sin embargo, el propio alcalde se apresuró a asegurar que todavía no le había pedido matrimonio a su novia, aunque no ha podido ocultar la ilusión que siente por su relación. Pero, ¿es cierto o no? Es a lo que nos responde Carmen Lomana, quien asegura mantener una buena relación con Almeida.





"He coincidido varias veces con ellos y hay una conexión y un cariño que se nota, y se ríen sin parar, o sea que se lo deben de pasar muy bien" aseguraba la socialité. Parece ser que él está esperando a que la situación política española se estabilice para pedirle matrimonio, a lo que Carmen Lomana ha querido mandarle un consejo:

"Pues que no espere mucho más, que se le va a pasar el arroz" decía entre risas.