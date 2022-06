La madre de Cristina: “Una tercera parte de los alemanes acumula víveres para una catástrofe"

La madre de Cristina está pendiente, como buena alemana, de lo que pase en su país de origen, pero no nos vamos a engañar, también sigue muy de cerca el tenis como pasión suya muy reciente que ya desveló la semana pasada, y por eso comenta la lesión de Zverev en su partido contra Rafa Nadal: “Fue un gran partido, qué mala suerte lo que le pasó, una lástima, seguramente los ligamentos rotos, vi cómo se le dobló... pero bueno, gajes del oficio, qué le vamos a hacer. En todo caso por Rafa hoy me quedo sin siesta”, comenta divertida.





Ya entrando en faena, Cristina le pregunta a su madre cómo se ha quedado con el aviso de Alemania a sus ciudadanos de que guarden agua y víveres para diez días ante un posible apagón: “He hablado con gente de allí y dicen que siempre tienen cosas en el sótano, muchas latas conservas. A mí me parece exagerado lo que guardan pero aun así es de siempre, no están alarmados. Yo sí que tengo más miedo cuando hablan del apagón en España porque hoy en día todo funciona con luz, estoy mirando a la chimenea a ver si soy capaz de guisar ahí, que es muy difícil”.





Ingeborg también cuenta que “los que quedan de mi generación están preocupados porque recuerdan tiempos pasados y saben que puede volver a ocurrir. No se sabe lo que va a pasar, yo no veo nada claro lo de Ucrania. No creía que esto pudiera ocurrir, es alucinante”, termina.