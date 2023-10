Todos los misterios que oculta 'Las Meninas': "¡Todavía no sabemos qué quiere decir!"

'Las Meninas´ de Velázquez es seguramente, la joya de la corona de nuestra pinacoteca más famosa y también una de las más importantes del pintor sevillano. Se han estudiado en profundidad las técnicas que se utilizaron para su creación y los aspectos más relevantes que presenta pero...'Las Meninas´ también presenta mensajes ocultos y misterios que hacen de ella una obra única.

¿Has escuchado alguna vez que el cuadro de 'Las Meninas' es todo un enigma? El doctor en Historia del Arte, Ángel Aterido Fernández ha explicado en Fin de Semana de COPE que podemos ver cuando le echamos una primera ojeada al cuadro: "'Las Meninas' es un cuadro atípico e inclasificable. No es exactamente un retrato ni una historia. Para ser un retrato tiene una ambientación muy escenográfico... y sorprende que es un cuadro en el que el aire domina a los personajes" explicaba en COPE. El cuadro más famoso de la pinacoteca El Prado tiene por protagonista a la Infanta Margarita de Austria, hija del rey Felipe IV junto a su esposa, y sobrina, Mariana de Austria. Es esta pequeña 'infantita' el eje central de la obra más importante del artista sevillano, Diego Velázquez. El pintor se incluyó en la obra: "A la izquierda está el propio Velázquez junto a los servidores directos de la Infanta. Es un retrato 'de familia', porque no tiene un sentido de familia como el que tenemos hoy día: "Es una familia al estilo romano, en el que los servidores también estaban incluidos. En ese momento, Velázquez tenía un puesto administrativo de muchísima relevancia, que era el de aposentador mayor (además del pintor de cámara). Por tanto, pertenecía a esa extensa familia. Carlos IV sería el 'pater familia', no solo de sus hijas e hijos, sino de todos sus servidores". De hecho, el cuadro se colgó en el despacho de verano del propio rey.

Pero...¿qué está pintando Velázquez en el cuadro?: "Es otro de los enigmas... porque no se ve. Solo vemos el lienzo con el bastidor. Y el pintor mira hacia donde estamos nosotros... uno de los juegos del cuadro". ¿Y qué mira Velázquez? Probablemente a los dos personajes que aparecen desdibujados al fondo: los reyes Felipe IV y Mariana de Austria.

"Además... él no está pintando. Está pensando en cómo dar esas pinceladas. En cómo orquestar a toda la 'troupe' que tiene delante. Es muy barroco".

Otra de las figuras que adornan la pintura es la que asoma por una puerta al fondo del lienzo. "Sabemos que se llama José Nieto Velázquez.Era el aposentador de la casa de la reina. Lo que hacía era abrir el paso previo a la reina. Seguramente está preparando el paso a los reyes cuando salgan. Una de las damas de compañía está haciendo una inclinación, lo lógico cuando aparece el rey. Es una especie de instantánea que ha fascinado tanto a los artistas desde el XIX, porque tiene un concepto fotográfico. Es un enredo ingenioso y hábilmente solventado".

Mucho se ha especulado sobre la bebida que le ofrece una de las meninas (la de la izquierda) a la pequeña Infanta: "Lo que lleva es un búcaro. Una pequeña pieza de cerámica, loza. Parece paradójico que a una Infanta se le dé de beber en un recipiente de barro. Pero en el siglo XVII esos barros venían de México y daban un gusto especial al agua. Eran muy apreciados. Tenemos que tener en cuenta que el agua no venía clorada y los recipientes en los que se bebía tenía que mantenerla fresquita y darle buen sabor." Pero es que además, narraba el historiador, esas lozas eran mordidas por las mujeres en el siglo XVII. Y es que dejaban la tez muy clara.

Es sabido por muchos que la Cruz de la Orden de Santiago que adorna el pecho del pintor fue concedida al sevillano poco antes de morir. En ese momento, el cuadro ya estaba terminado. Pero probablemente, sostiene el historiador en COPE, la pintó el propio Velázquez: "La cruz está perfectamente integrada en la pintura, no es algo que se hiciera muy tardíamente. El cuadro es 1656 y a Velázquez le conceden el Hábito de Santiago en 1659".

Fue en el siglo XIX cuando el retrato real más famoso del mundo recibió su nombre actual: 'Las Meninas'. Antes se denominaba 'La familia de Felipe IV'.

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana'. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo se ocupa Paufeel, Paula Monreal, que elabora deliciosos platos sin gluten ni azúcar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con su delicioso "Piscolabis".

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.