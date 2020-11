La seria advertencia del doctor Gaona de cara a las Navidades: “Los médicos estamos hartos de ver esos casos”

Llegan las Navidades y tenemos el deseo de reunirnos en casa con nuestros seres queridos. Es normal, son días especiales y queremos estar con ellos. Además, se han hecho recientemente una PCR y han dado negativo o incluso anticuerpos, así que no debería haber peligro. Todo correcto, ¿no? Pues no, o al menos así lo ha explicado José Miguel Gaona en Fin de Semana con Cristina.

El psiquiatra forense ha sido claro y explícito: “Quiero subrayar en serio, y lo digo totalmente en serio, la peligrosidad brutal de encontrarnos con terceros que pueden ser familiares nuestros queridísimos pero de los que, obviamente, desconocemos su estado epidemiológico por decirlo de alguna manera”. “¡Muy bien Gaona!”, le aplaude César Calderón, tertuliano.

“Y no sirve, a propósito, escuchar cosas como ‘bueno, es que esta semana, el lunes, me hice un análisis y me dio bien’, porque estamos hartos los médicos de ver a alguien que, evidentemente, le ha dado bien el lunes y, además, muchas veces se ha hecho el análisis porque tenía sospechas de y, sin embargo, cuando ha comenzado a exhibir los síntomas ha sido varios días después”, añade Gaona.

“Y una cuestión respecto a los análisis”, añade, “os recuerdo que estos dan positivo cuando los anticuerpos y los antígenos comienzan realmente a subir, es decir, cuando te da positivo tú ya llevas, habitualmente, muchas veces, dos o tres días contagiando, cuidadito”, finaliza.