La sentencia de la Corte Suprema de Alabama a análisis en Fin de Semana

La Corte Suprema de Alabama ha dictaminado que los embriones congelados pueden considerarse niños, según la ley estatal de los Estados Unidos.

La sentencia se ha emitido sobre una serie de casos de muerte "por negligencia" presentados por tres parejas, tras perder varios embriones que había guardado en una clínica de fertilidad. Esta sentencia inédita ha reabierto un debate siempre en boga sobre cuándo comienza la vida humana, indiscutibles para muchos como es desde el momento de la concepción, y la ética en el trato de los embriones congelados en las clínicas de fertilización.

Para el doctor Ramón Angós, presidente del Comité de Ética y Deontología de la Universidad de Navarra, no hay ninguna duda de cuándo comienza la vida y recalca que “hay que hacer historia de cuándo se comienza a hablar de este tema. Nos lleva los años 60 cuando se empezó a tratar la anticoncepción. Algunas técnicas anticonceptivas y de fertilización in vitro, de entonces, no se sabía dónde quedaba el embrión y se comenzó a hablar del preembrión".

¿Qué es preembrión? Era fácil decir que "un nuevo ser que hasta que no se implanta en el útero, esas dos semanas más o menos, se considera que no tiene derechos, y ahí está el quid de la cuestión, el considerar que no tiene derechos y eso es un error científico", subraya el doctor Angós en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.

El presidente del Comité de Ética y Deontología de la Universidad de Navarra recalca que "desde la fecundación, tiene toda la carga genética y ese nuevo ser necesita que se le deje crecer, desarrollar, pero como no se ve es como si no existiera, pero la ciencia sabe, desde siempre, que el embrión es un ser humano desde la concepción".

La destrucción de embriones en las clínicas de fecundación

Desde el comienzo de la existencia de las clínicas de fecundación ha habido el problema de cuándo podían destruir los embriones congelados.

¿Qué ocurre con estos embriones en nuestro país? "Con los embriones congelados se pueden donar a otra mujer, utilizarlos por la misma donante, donarlos para la investigación o destruirlos. Cada dos años la clínica debe llamar a los progenitores y pedir el consentimiento para seguir conservándolos y si no se consigue contactar con ellos en dos llamadas consecutivas, la clínica puede hacer con ellos lo que quiera y normalmente los destruyen. Por este motivo, hubo un primer escándalo en Inglaterra y allí ese plazo se amplió a 5 años", explica el doctor Angós.

"La embriología es alucinante, de dos células independientes surge un nuevo ser y desde el primer momento, a las pocas semanas cambia el organismo de la madre, por qué, porque es una persona independiente de ella y eso se sabe desde hace tiempo", recalca.

La reacción de la Casa Blanca, condenando el fallo de la Corte Suprema de Alabama no le sorprende al doctor, “Biden ha sido pro aborto de siempre”. La solución, afirma, no pasa por facilitar el aborto, "hay que facilitar a las mujeres que se quedan embarazadas sin querer tener un hijo, que puedan dar a ese hijo en adopción".