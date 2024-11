Fin de Semana da la vuelta al mundo y descubre el país favorito de María y Dani de todo el viaje

María Machado y Dani Errántez forman una pareja de españoles que está viajando por todo el mundo sin prisas y sin billete de vuelta, y lo recogen todo en la cuenta de Instagram 'Las esquinas más perdidas'. De momento han pasado por una buena parte de Asia. Países como Filipinas, Tailandia, Malasia, Vietnam, Camboya, Laos, Singapur, Japón o Corea del Sur entre otros. Y este domingo se han pasado por 'Fin de Semana' para compartir sus vivencias en Nepal, el famoso país de los templos y el Himalaya.

Dani Errántez con un fondo precioso de la ciudad de Katmandú

Lo cierto es que Dani tenía muchas ganas de llegar a Nepal, pero María no tantas... y tiene una explicación “no sabía qué me iba a encontrar y me daba un poco de respeto”, ha asegurado. “Ya teníamos muy manejado el sudeste asiático antes de llegar a Nepal y no me daba mucha confianza lo que me iba a encontrar aquí”.

Eso sí, ese prejuicio negativo que tenía María de base se ha disipado por completo después de pasar unos días allí. “Nepal se ha convertido en mi país favorito. Es alucinante la mezcla que hay, el fervor que se siente, cómo se respira todo... es verdad que es caótico, pero aún así la gente es tan amable y los paisajes tan increíbles que es un país que nos ha enamorado”, ha concluido la findenauta.

El caos de Nepal es una de las cosas que más ha llamado la atención de nuestros viajeros

María y Dani cuentan ya con una gran experiencia en visitar países y ciudades caóticas, como por ejemplo Bangkok o Hanoi, pero como bien ha dicho Dani, “de momento Katmandú, la capital de Nepal, se lleva la palma. La cantidad de coches y motos que pasan por huecos enanos es increíble”. Eso sí, nuestros amigos viajeros no se han quedado solo en la capital y también han visitado Pokhara.

Pokhara es una de las ciudades nepalíes más turísticas porque es desde donde salen la mayor parte de las rutas de senderismo que tienen lugar en la parte de los Annapurnas. Allí se han alojado con una familia local en un alojamiento con vistas a la cordillera del Himalaya y han hecho un trekking de cuatro días por las montañas que les ha permitido tener unas vistas espectaculares de los Annapurnas. Sin duda, una experiencia maravillosa que nunca olvidarán.

En Nepal los templos tienen muchísima importancia y son preciosos

