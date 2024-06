La reina del fado, en COPE: "España ha sido crucial en mi carrera. ¡Es más mi casa que Portugal!"

El nombre de Dulce Pontes es sinónimo de música. Música portuguesa. Aunque no le gusta ser calificada así, muchos la consideran la reina del 'fado', la expresión más internacional de la música lusa. La relación de Dulce con el arte empezó hace 35 años - a sus 20- y ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana.

A lo largo de la conversación, Dulce ha recordado a su madre, que está enferma: "Mi madre no está bien. No es fácil. Pero es parte de la vida. Pensar en lo bueno que se vivió". A sus 55 años, Dulce vive día a día, "planeando mi vida de una forma diferente. No saliendo tanto, no estar siempre corriendo de un lado a otro. Haciendo las cosas más despacito. Ofrecer tiempo de calidad a mis hijos, acompañarlos en sus estudios y darme tiempo a mí misma (...) Madrid es la ciudad donde más veces canté. ¿Y qué conozco de Madrid? Muy poco. ¡He estado solo una vez en el Prado!" compartía. "El tiempo se va. Y no quiero arrepentirme en el momento en que me vaya, que no sé cuándo será. Quiero poder disfrutar la vida de otra manera".

Pasión, arte, bohemia. Dulce se crio entre artistas, como su padre Tomás, su hermano Luis o si tío, el fadista Carlos Pontes, al que ha recordado emocionada: "Mi tío ha llevado una vida como quería. Verdadero fadista y bohemio. En sus últimos días perdió la visión, por su diabetes. La última vez que lo vi no podía ver ni moverse pero con una sonrisa... que me llevo para siempre".

Con motivo de sus 35 años en la música, Dulce Pontes ofrecerá el 22 de junio en el Teatro Albéniz de Madrid un concierto homenaje: "España ha sido crucial en mi carrera. España es mi casa. ¡Es más mi casa que Portugal!". Algo que afirma entristecida: "Portugal ha cambiado. En lo que toca a mi área, por influencia de los medios de comunicación, siempre sirven los mismos platos (...) si no estás siempre presente en la tele y la radio es como si no existieras".

La artista, nacida en Montijo, Portugal, representó en el año 1991 a su país en el festival de Eurovisión, quedando en el octavo puesto. España le concedió diez puntos.

