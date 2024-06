La recomendación para elegir el nombre del perro en la Antigua Roma: "No más de dos..."

Como casi todos los fines de semana Paco Álvarez, romano habitual de la COPE, autor de entre otros, el divertido libro Crónica Rosa Rosae, viene con curiosidades del mundo clásico. Por ejemplo... que igual que sucede hoy, los antiguos romanos eran verdaderos amantes de los perros: "Lo de las mascotas viene de lejos. En el norte de Israel hay una tumba en la que el difunto tiene la mano apoyada ex profeso sobre el lomo de un cachorro de lobo o perrito, luego en tumbas egipcias aparecen perros dibujados en actitud de compañía y en Grecia y Roma, teníamos mascotas sin ninguna duda".

Prueba del inmenso cariño que los latinos profesaban hacia sus mascotas son los epitafios de las tumbas en los que los enterraban y que han perdurado hasta hoy: "He aquí la tumba de Eola, la perrita alegre, cuya pérdida por culpa del fugaz destino me ha dolido más allá de toda medida". Otro dice: “Este guardián no ladró nunca sin motivo. Ahora él está en silencio y la sombra protege sus cenizas". Y otro más: "Lloro al llevarte a tu último lugar de descanso como me alegré cuando hace 15 años te traje a mi casa en mis brazos".

¿Cómo solían llamar a sus peludos?: "Issa, Lycas, Melita, Fido, Lacon…" y compartía el historiador la recomendación que a este respecto hizo el autor gaditano del siglo I Columela: "Los perros deben ser llamados con nombres que no sean muy largos, para que obedezcan cuando son llamados, pero no deben tener nombres más cortos que los que se pronuncian en dos sílabas". Es decir, un nombre ideal para un perro, según Columela es aquel de dos sílabas, como Pluto, Goofy, Milú, Pongo (el de 101 dálmatas), Niebla (el de Heidi), Golfo (La dama y el vagabundo), Lassie, Laika, Snoopy, etc., etc., etc. Seguimos nombrando a nuestros peludos amigos según el gaditano nos recomendó".

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado