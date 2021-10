“Que quede claro: no eres raro, es tu voz interior y hay que saber gestionarla”

Sabes que algo no marcha, que ese no es tu sitio, que no encajas en el grupo porque eres… ¿raro? No te preocupes, muchos lo han sentido antes y tiene sentido. Lo explica la psiquiatra Marian Rojas en Fin de Semana con Cristina: “Es un tema que a todos nos puede haber pasado, nos notamos que somos el raro, el distinto, y nos machaca la mente. Puede habernos pasado siempre o que nos ocurra en momentos puntuales. Tengo gente que viene a mi consulta y me dice ‘Marian es que soy raro’, y yo le respondo, ‘¿qué es ser normal?’”

Y entonces la psiquiatra y lo deja claro: “Ser normal es tener un comportamiento relativamente sano, no negar la realidad que vives, sabe analizarla, confrontarla y gestionarla. Es el que sabe disfrutar de lo bueno y gestionar lo malo. Muchas veces en la vida nos cuesta gestionar lo que es distinto o complicado, y para hacerlo bien hay que conocerse, cada uno es como es y hay circunstancias que nos van a costar más que otras”.

Pero, ¿por qué nos sentimos raros? Marian lo explica: “Porque no somos de la forma de ser de esas personas. Por ejemplo si nos rodeamos de gente joven y nosotros tenemos cierta edad y sentimos que no entendemos su lenguaje. En todo caso hay que tener cuidado porque cuando uno se siente distinto una de las cosas más peligrosas es cómo me hablo a mí mismo: esa voz interior nos empieza a machacar, ‘aquí no encajas, qué haces viniendo aquí’, y esa voz interior empieza a tomar el control y no asumimos esa situación”.

Rojas también pone el ejemplo de la gente controladora: “Hay gente que cuando no sabe qué va a suceder se tensa y genera tensión en el ambiente, y eso pasa en los rígidos y obsesivos. Hay gente que necesita controlarlo todo y, si no, se sienten mal”.

“Quizás demasiadas veces nos decimos ‘soy raro’”, continúa la psiquiatra, “la oigo tantas veces que siempre digo nadie se puede considerar raro. Puedes estar herido por la vida, todos tenemos rarezas internas, manías nuestras. Cuando te quieres equilibrar porque estás angustiado, haces cosas particulares y nos consideramos raros. Tenemos que entender que esas rarezas nos hacen ser como somos”.

Así que llega la pregunta clave: ¿cómo gestionarlo? Marian lo explica: “Si eres una persona que desde siempre te ha costado relacionarte y te has sentido el raro, es bueno pedir ayuda o contárselo a un profesional. Otras veces es puntual pero tan puntual que te haga sentir raro en esa situación, como en el trabajo. Y de ahí puede surgir la desconfianza, que es peligrosísima, te haces vulnerable y puedes enfermar física o psicológicamente”.

Rojas finaliza explicando que, a veces, interpretamos la realidad distinta de cómo es: “Muchas veces no son como son sino como yo las veo, están moldeadas por mis circunstancias. Hablarnos mal es la cuesta hacia abajo para entrar en un hoyo mental. Si alguien se habla así que sea consciente de esa voz interior, que no puede servir para hundirnos. Si te hablas bien, el cerebro crea mejores conexiones neuronales”, termina.