Un psiquiatra analiza por qué la sociedad no valora la Constitución: "La mayoría están preocupados por tonterías y cosas absurdas"

Hay preguntas que no nos hacemos, pero que resultan de particular interés. Sobre todo por razones educativas para las nuevas generaciones. ¿Para qué sirve una Constitución? Ayer celebrábamos el 46º aniversario de nuestro texto fundamental: la Constitución española de 1978. Un escrito que rige toda la sociedad en la que nos movemos desde el punto de vista legal, pero... ¿Qué ocurriría si fuéramos a un instituto a preguntarles por esto?

Es una buena ocasión para recordar una cuestión esencial de los trabajos que se llevaron a cabo para su redacción. La Constitución la elaboraron las Cortes que habían salido de las elecciones de junio de 1977, las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. En el mes de agosto se constituyó la ponencia para redactar el anteproyecto. Hubo siete ponentes, los conocidos como padres de la Constitución.

UCD, que había ganado con un 34,4 % de los votos, tenía tres ponentes, y Alianza Popular, que había sido la cuarta fuerza, contaba con un ponente. UCD y Alianza Popular podían imponer su criterio frente a los tres ponentes del PSOE, del PCE y de la llamada minoría catalana. Se corría el riesgo de que la Constitución del 78 volviera a ser, como la mayoría de las de los siglos XIX y XX, una constitución que representara solo a una parte de España. Se corría el riesgo de dejar fuera a más de la mitad de los votantes.

Hoy, en nuestra tertulia de chicos, José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar han analizado para qué sirve la Constitución, poniendo en valor su importancia. El profesor Aguilar, que está rodeado de estudiantes en su día a día, ha asegurado que sus alumnos "no serían capaces de expresar el valor que tiene nuestra carta magna. No son conscientes de lo que sus padres y abuelos han creado, aunque es verdad que si se lo planteas lo piensan y te dan la razón de que es muy importante".

Sin embargo, no son solo los jóvenes los que no valoran nuestra Constitución. José Miguel Gaona ha explicado que "la sociedad española está preocupada de un montón de tonterías y cosas absurdas y no están preocupados realmente de lo más esencial, aquello que creen que por haber nacido en España es una garantía".

