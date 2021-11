Por qué las madres tienen razón: lo que echan en las copas para abusar de nuestras hijas

“Las madres tenemos razón, se ponen sustancias en las bebidas de las discotecas”, afirma sin reparos Nieves Martín Alonso, pta. de la Comisión Hospitalaria contra la Violencia y médica de urgencias, que añade que “estamos asistiendo a un incremento en el número de casos de pacientes que nos consultan por esto. En el hospital en noviembre hemos tenido tres casos, tres mujeres, que sospechan que han echado una solución química. La sospecha es así hasta que se confirma”.

Aunque detalla que “no hay perfil único” sí que puede explicar que “el uso de la sustancia en el caso de las mujeres suelen ser jóvenes después de haber estado de ocio con amigas y amigos y sienten que algo les ha pasado en esa noche, algo les ha perturbado. Acuden a la urgencia sin una clara seguridad, con una sospecha, que han bebido poco como para estar así. En los casos más severos sí vienen con lesiones o incluso con fluidos o ropa interior”. Claro, luego la chica no se acuerda de lo que ha pasado, y eso es porque “la persona que quiere drogarlas se asegura de que la sustancia provoque amnesia”, y además “las sustancias suelen ser incoloras e insípidas, por eso no se detectan. Son algo ‘invisible’, en el momento de ingerirlo no se nota, se nota después. Hay que vigilar siempre el vaso porque no se sabe cuándo lo ponen”.

Por ello la médica aprovecha para dar los mejores consejos: “Invito a que aquellas personas que tengan sospechas de que las han drogado que pierdan la vergüenza y consulten. Es importante la premura con al que acudan a un hospital. También animo a las mujeres a que rompan el tabú de que la culpa de que les haya pasado esto es de ellas, tenemos que revertir esa idea en la sociedad en las mujeres, que acudan a nosotros, para eso estamos. Trabajamos codo con codo con la Policía y podemos ayudar”, finaliza.