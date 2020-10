Patricia del Pozo, exmodelo: las mentiras y secretos de las apps de citas

Conocer gente se ha convertido en toda una profesión. Tenemos decenas de redes sociales que nos conectan entre nosotros y nos abren posibilidades a conocer gente, opiniones, discutir sobre temas o compartir nuestra vida con el mundo.

También podemos hacer un intento con el amor. Las aplicaciones de citas ya se cuentan por cientos, cada una con sus peculiaridades, pero con un mismo fin: conocer personas y esperar que nos salgan mariposas en el estómago.

Estas apps son un mar infinito de peces a pescar, de todos los tipos. Pero, para ser un profesional, hay que tener una buena experiencia, como la de Angie, la protagonista de 'Love is the App”, de la editorial GALOBART.

Su autora es Ángeles Muñoz, y nos cuenta, con al ropa de su alter ego Angie, cómo ha sido su experiencia en estas redes sociales.

Ángeles Muñoz es su autora y ha pasado por Fin de Semana para hablar de su experiencia en este campo: “Nació porque entré por curiosaidad en una app de contactos y la experiencia me pareció tan surrealista que quería hablar sobre esto” comenta la escritora. “hay gente a la que le cuesta hablar de esto, les da vergüenza que los demás lo sepan”. Cada vez entra más gente como plan fácil, “sobre todo en estos momentos cuando no podemos salir a conocer gente. Creo que los hombres se enamoran en las apps, pero al principio entran con otras intenciones. Igual que cuando salíamos de discoteca”. Tuvo un primer encuentro surrealista, “hablé con un tipo que mentía con sus fotos, era una persona totalmente diferente. Casi todo el mundo miente con la edad, sobre todo al pasar la barrera de los 50” cuenta Ángeles Muñoz.

También se ha encontrado con hombres casados, “que lo ocultaban” dice la escritora. “También he encontrado fetichismo, situaciones extrañas...” al final, en las redes sociales, nos encontramos con cosas muy dispares, “gente que pone historias cortas, fotos muy cuidadas, otros que no, con intereses, pero nada profundo” dice la ex modelo.

Puedes escuchar la entrevista completa con Cristina López Schlichting en Fin de Semana.