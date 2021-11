“Para ejercitar la memoria lo mejor es leer, no acudir a Wikipedia o al móvil cuando dudas”

Vuelve a Fin de Semana con Cristina la psiquiatra Marian Rojas, autora de ‘Encuentra tu persona vitamina’, esta vez para hablar de memoria, porque a veces flaquea y sobre todo a partir de los 50 años, así que hay que entrenarla: “Este tema puede ayudar a los oyentes. Hay memoria a corto plazo y a largo plazo, y lo complicado es que la del corto plazo pase a ser largo plazo y no olvidamos”.

Marian detalla que “el cerebro lo guarda todo, absolutamente todo, pero a la vez va eligiendo para discernir y olvidar lo que no necesitamos. Como dice mi padre, ‘la felicidad es tener buena salud y mala memoria’, por eso el cerebro filtra y olvidas para poder aprender cosas nuevas”.

Ahora bien, ¿cuándo preocuparse por los olvidos? La psiquiatra explica que “hay olvidos ligeros, como dejarse el móvil en casa, que te preguntas ‘¿dónde tengo la cabeza?’, pues ahí pueden pasar dos cosas: has prestado la atención a otra cosa y tu cerebro te ha hecho olvidarte de algo básico, o bien por estrés se te ha pasado. El estrés bloquea el hipocampo, que es el responsable de la memoria”.

En todo caso otro factor que influye, y mucho, son las medicinas: “Mucha población mundial toma pastillas para dormir y ansiolíticos, y el problema no es tomarlos sino en gran cantidad y mucho tiempo, eso durante años fastidia la memoria”.

Si hablamos de memoria, no podemos olvidar el odiado y temido Alzheimer: “Es una enfermedad durísima, dejas de reconocer y recordar”.

También existe el “dolor emocional”, como un trauma, como cuenta Rojas: “Puedes no recordarlo o recordarlo perfectamente. Esto es porque el cerebro se ha quedado enquistado ahí. Si lo olvidas es porque el organismo te protege”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Entonces, ¿cómo ejercitar la memoria? La psiquiatra da los mejores consejos: “Si no te acuerdas de algo no uses Wikipedia, no recurras al móvil, intenta acordarte como sea. Cuando has estudiado, tu cerebro funciona como Google Earth, haces zoom poco a poco y vas recordando”. Más consejos: “La lectura, nos ayuda a fijar recuerdos. También memorizar por asociación usando reglas nemotécnicas. Otro: hacer repaso diario de 5 minutos de lo que he hecho durante el día. Finalmente, pasear y dormir”, termina.