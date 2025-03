Paco Lobatón confiesa la relación que mantiene con los padres de Cristina Bergua 28 después de su desaparición

Dicen que el tiempo lo cura todo, pero la frase no alivia a todos. Hay personas para las que las agujas del tiempo se frenan un día y jamás vuelven a ponerse en marcha. El calendario queda congelado en una página y se deja de vivir para empezar a sobrevivir.

Para los que tienen familiares o amigos desaparecidos, el tiempo empieza a no contar desde el día en que su ser querido se desvanece de la faz de la tierra. No fallece porque incluso eso te permite acudir a una tumba, depositar unas flores, recordar en una fecha. Desaparece literalmente.

Paco Lobatón en COPE

Cada año, se ponen unas 20.000 denuncias por desaparición en España, la mayor parte de ellas se resuelven, pero otras no. Estos días conocíamos la historia de un hombre que desapareció de su hogar en los años 90 y cuyo cuerpo sin vida apareció hace unos meses en una localidad valenciana víctima de la dana.

Su familia llevaba 30 años sin saber de él y es difícil ponerse en la piel de una madre, un padre, un hermano que de la noche a la mañana pierden aquello que más aman.

Una labor que perdura en el tiempo

Por eso es digna de mención la labor que hizo Paco Lobatón entre 1992 y 1998, que este domingo ha pasado por 'Fin de Semana', con Cristina López Schlichting.

'¿Quién sabe dónde?' y Lobatón son historia de nuestra televisión. Más de cinco millones de personas asistían cada semana a esta reunión de la televisión pública en la que Paco se volcaba en ayudar a localizar personas desaparecidas. El 70% de las desapariciones abordadas se resolvieron.

Paco Lobatón ahora está al frente de la Fundación Europea para las Personas Desaparecidas: "Fue un compromiso que se convirtió en un compromiso de por vida, en una causa, porque es imposible conocer de cerca una realidad de la envergadura de las desapariciones de personas y permanecer indiferentes.

Para mí fue determinante ver que poniendo en comunicación a las familias que pasaban por ese trance con el resto de los ciudadanos de este país, los telespectadores, resultaba que había comunicación, que había ayuda, que la gente estaba deseando ayudar porque se identificaba con aquellas personas que estaban pasando por ese trance tan doloroso".

Su juventud y el exilio

Respecto a sus estudios, todo está muy relacionado con las ondas: "Empecé muy jovencito en la radio de aquí de Jerez y bueno la radio me suscitó otras curiosidades y otros intereses entre ellos el periodismo, pero cuando yo quise estudiar estaba terminando la escuela de periodismo y no había empezado la facultad de ciencias de la comunicación.

En el intervalo yo me matriculé en ciencias políticas que era una facultad con una fantástica reputación como escuela de formación universal y ciertamente lo fue para mí, aunque sólo pude cursar unos cursos porque la agitada vida de aquellos años final de la dictadura, movimiento social y estudiantil muy intenso me hizo partícipe y terminé siendo detenido y entonces cuando te detenían te expulsaban de la universidad".

Finalmente, decidió abandonar el país: "A mí también me echaron, también tuve que tomar la decisión de exiliarme porque tenía por delante una condena del tribunal de orden público del orden de cinco años más servicio militar y yo quería estar vivo, activo y contribuir a que mi país hubiera libertades, entonces me fui a un entorno donde había muchísimos españoles que era la ciudad de Ginebra.

Yo me fui allí porque había un colectivo de 20.000 inmigrantes españoles y viví todo el tiempo de una manera muy activa, tuve el apoyo, la solidaridad de otros ciudadanos españoles que eran inmigrantes que me ayudaron a encontrar empleo aunque tuve la protección del alto comisionado de naciones unidas para los refugiados en la Acnur".

'Quién sabe donde'

Lobatón ha narrado cómo terminó presentando el programa que marcó a toda una generación: "Fue una sencilla y pura carambola de la vida. Yo estaba haciendo radio en ese momento, siempre tuve la vocación de volver a la radio, y en ese momento, después de algunas peripecias intermedias que no vamos ahora a detallar, el caso es que yo recalé en Radio Nacional de España y en Prado del Rey, pues se produce el movimiento.

Primero, yo conozco a Ernesto y me intereso por el programa que estaba haciendo, pero por pura curiosidad, no lo llegué a entrevistar para mi programa que en ese momento hacía en la tarde.

Pasa el tiempo y de repente alguien me toca en el hombro y me dice, Paco, 'Quién sabe dónde' va a pasar a la primera y estamos buscando a alguien que presente ese programa, queremos que seas tú quien lo presente.

Yo me quedé pasmado, tuve noticia luego de que no había sido la primera persona a quien habían contactado y más bien yo pienso que fui el último, la última, digamos, opción. Pero el caso es que cuando dije, lo voy a pensar, lo pensé poco, porque enseguida tuve la sensación de que era una buena propuesta y me integré absolutamente, como el tiempo y la historia ha podido constatar".

Una relación más allá de la televisión

Además, el presentador ha explicado que, casi 30 años después, sigue en contado con algunas de esas familias: "Hemos trabado una relación que yo creo que no es exagerado calificar de familiar. Nos hemos hecho mayores juntos, algunas de estas personas.

Estoy pensando, por ejemplo, en los padres de Cristina Bergua, de Cornellà de Llobregat, que desaparece el 9 de marzo de 1997. Al día siguiente de la desaparición, el lunes, ya tuvimos la primera información, la primera búsqueda.

A día de hoy, ayer mismo, estaba hablando con Juan Bergua. Y además, estaba hablando porque Luis ha tenido un accidente, lamentablemente, y estaba con el brazo estropeado, roto, en una caída desgraciada. Y tenemos una relación, cotidiana y de continuidad en la lucha.

Porque para esta familia, por ejemplo, que cumple este 9 de marzo en el día que estamos hablando, se cumplen 28 años de la desaparición de su hija con 16. Siguen en la lucha y siguen en la esperanza, a pesar de todo".