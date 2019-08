Nuestra hija nos salvó en sus últimos minutos de vida

Vamos a conocer a una super mamá y a un súper papá. Se enfrentaron a la muerte de su hija nada más nacer. Pero además, tenían ya otros hijos... ¿Cómo les cuentas que su hermanita no está? Pues mediante un libro: 'Mi hermanita tiene superpoderes'.

En el Fin de Semana COPE, con Cristina López Schlichting, hemos tenido a Irene Alonso, madre influencer y autora del libro. Ha venido acompañada de su marido, Israel Madrigal.

Irene cuenta que “hay mucha oferta para los padres, para cuando pasan una situación así... terapias, charlas, grupos de apoyo, psicólogos...”. Sin embargo, los niños están indefensos. Nadie les ofrece ayuda. “Tú no estás en el mejor momento para apoyarles ni explicarles nada... Tú estás mal también”.

“El libro no habla de nuestra familia, pero sí que cuenta nuestra experiencia”.

Irene nos cuenta: “Yo no vi a la niña, ese privilegio lo tiene su padre”.

Por ello, Israel Madrigal, padre de Nazaret, nos cuenta cómo se fue con la niña y la bautizó rápidamente. Se llevaron a la niña y le dijeron: ¿con quién vas?¿con tu mujer o con tu hija?

“Elegí a mi mujer porque la vi derrotada. Fue entonces cuando se la llevaron al quirófano y me pidieron que saliera de la habitación. En ese momento estaba perdido. No sabía qué hacer, no sabía dónde estaba mi mujer, no sabía dónde estaba mi hija...”.

Irene cuenta que “Los niños están preparados para afrontar la realidad de la vida. En el cuento narro cómo vive un niño una situación traumática. No hay que disfrazar las cosas u ocultárselas”.

En el libro cuenta que Belén, una niña basada en Nazaret, muere al nacer. Su hermano, el protagonista del libro, está ansioso esperando a ver a su hermanita. Sin embargo, su padre llega y le cuenta que Belén ha tenido que irse al cielo, pero que no se preocupe. Belén tiene superpoderes y hace realidad sus peticiones. Si cierra los ojos muy fuerte, verá a su hermana.