Nayara, la niña de 9 años que escribe sobre el coronavirus y critica el abuso del móvil

“Abuela, ¿nos puedes volver a contar la historia de cuando tenías ocho años y no podías salir de casa?”; son las dos primeras líneas de un libro muy especial del que no vamos a avanzar más ni contar el final, por supuesto.

Es un libro muy especial porque su autora no es una superventas con muchos premios a sus espaldas. Se llama Nayara Granados, tiene 9 años y una imaginación desbordante, además de un cariño inmenso hacia su familia, en especial a sus abuelos. Y a todo eso hay que sumarle una fuerte discapacidad visual. Pues bien, ni una pandemia ni la imposibilidad de ver a sus seres queridos le ha impedido escribir este precioso libro que se titula ‘Los abrazos perdidos’ (Ed. Destino).

Nayara ha estado en Fin de Semana con Cristina, donde ha dejado constancia de que ella misma es la máxima responsable de ese precioso comienzo: “Es mío. Con esto no puedo dar abrazos a mis abuelos y les echo mucho de menos, lo he escrito yo. Para mí es muy importante poder ver a los abuelitos, es muy duro, les tengo mucho cariño y aprecio”.

Aunque el libro está impecablemente escrito, Nayara reconoce haber tenido un poco de ayuda: “Yo escribí y luego me lo corrigieron”.

Su discapacidad visual es para el ojo derecho: “Por ahí no puedo ver, tengo puesta una prótesis, pero por el izquierdo sí puedo ver, y me gusta mucho leer”.

Nayara ha podido hablar por videoconferencia con sus abuelos: “Con los maternos sí, pero con los paternos solo por llamada normal. En cuanto pueda verles les voy a dar un abrazo con mucha fuerza”.

Al ver su cuento impreso y con mucha gente leyéndolo se reconoce “alegre y contenta”, de hecho está escribiendo otro que está “a medias”. Sobre eso, recuerda con cariño a su ‘seño Ana’, “la primera maestra que tuve y que me enseñó las vocales”; no solo ellos, también están Vero, Luis y Margarita: “Margarita es la directora de la ONCE, Vero es mi maestra de la ONCE y la que quiero infinitamente porque me ayudó a superar mis problemas, y Luis fue el que publicó mi libro”.

Su madre es Carmen Sánchez, quien también ha estado en Fin de Semana con Cristina: “Nayara ha sido una niña muy especial desde que nació prematura con 1k, ha superado muchos obstáculos, siempre con mucha fuerza y nos ha enseñado a todos alrededor a ver las cosas de diferente forma. Aún no nos creemos que su libro esté publicado, estamos emocionados; si te digo la verdad, lo leo y me emociono, son puro sentimientos”.

“Era un cuento mandado por el colegio, todos los años proponen hacer uno, este año el tema era el coronavirus para que cada niño explicase qué sentían con él en este tiempo, y ella escribió eso mismo, lo que ella echaba más en falta, a sus abuelos”, explica Carmen.

Nayara no es ajena al uso excesivo del móvil y lo critica en su cuento: “Le molesta que nos juntemos la familia y que estemos con él, ella dice que si estamos juntos es para disfrutar de estar todos, ya habrá tiempo de estar con el móvil, y tiene razón, nos da tirones de orejas”.

También hay que destacar las ilustraciones, muy llamativas: “Son de Leire Salaberria y son preciosas, muy creativas, incluso ha hecho una en la que la abuela se parece mucho a Nayara”.