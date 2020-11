Nacho Abad presenta 'El Candidato': “Ya estamos hablando de la película”

Nacho Abad presenta nuevo libro: 'El Candidato', una novela que mezcla política y thriller con maestría: “El Candidato es una novela ambientada en el mundo político, es thriller, novela negra. He introducido a un hombre involucrado en un crimen. El contexto es un hecho real: la moción de censura a Rajoy y aparecen personajes reales".

Los sucesos de la novela son cruelmente actuales, quizá haya quién se moleste: “Mi protagonista Lázaro es un personaje rico y empresario y 'verde', apuesta por la ecología. Las encuestas de Tezanos, el partido 'Brotes verdes', le dan entrada en el Congreso. Problema: si entras, otros salen y hay empresarios en contra. Aparece una acusación de un delito de diez años atrás (abusos sexuales), y aparece justo antes de las generales. Hay que intentar recuperar al púbico perdido. Reivindica su inocencia y aparece una Policía que debe investigar la veracidad"

Y no acaba ahí, da buenas noticias sobre el futuro de la novela: “Hay incluso un crimen y no voy a desvelar más. Invito a todos a leerlo. Las personas reales son por dar contexto, no son personas activas. Además puede que ese libro acabe llegando al cine” ha dicho el periodista.

"El sábado me dieron el Premio Letras del Mediterráneo. Cuando escribo sufro mucho, no sé si lo hago bien. Yo con lo que disfruto es con las opiniones y estoy recibiendo maravillosas a través de las redes, las respondo a todas, lo merecen" ha terminado el experto en sucesos.