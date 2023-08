MUSEOS RARUNOS: El ratoncito Pérez, sal y pimienta y el fondo marino de Lanzarote

Ana Torres, Paula Díaz y Rodrigo Simón nos traen los museos más curiosos de nuestro país. Para esta primera edición viajamos a Madrid, Alicante y Lanzarote, ¡comencemos!





Casa-museo del ratoncito Pérez en Madrid

¿Qué niño no ha soñado con conocer al ratón que recoge sus dientes? Pues en este museo madrileño podremos conocer más sobre su personalidad, sobre cómo comenzó su labor de recoger dientes, su colección personal de dientes de leche de grandes personajes como Cervantes, su despacho, su cuarto de lectura, la tradición... Es una visita que nos acercará a grandes y pequeños a conocer mejor a este compañero de infancia.





Museo Saleros y Pimenteros en Alicante

Sí, has leído bien, un museo de saleros y pimenteros. Su fundadora es Andrea Ludden, una apasionada coleccionista de estos utensilios de cocina. En el museo encontraremos saleros y pimenteros que datan del año 1800 hasta la actualidad, de todos los tamaños, colores y formas, hasta llegar a un total de 20.000 piezas. Un museo muy curioso situado en Alicante en el que podremos apreciar las infinitas variables que se usan para diseñar unos instrumentos, a priori, tan simples.





Museo Atlántico de Lanzarote

Para visitar este museo preparate para mojarte, porque es el único museo submarino de Europa. Se sitúa a 12 metros de profundidad cerca de la costa de Lanzarote y se visita buceando. Para ello podremos contratar la visita con una de las muchas escuelas de buceo que ofrecen este servicio. El museo tiene un total de 10 grupos escultóricos, obra de Jason deCaires Taylor, un artista especializado en arte submarino. Las estatuas están hechas de un material que permite y favorece la aparición de vida, de tal forma que el museo va cambiando, a medida que alrededor de las estatuas se crea un arrecife artificial. Si no has buceado nunca, no te preocupes, este museo se encuentra a una profundidad que le hace accesible para aquellos que no tienen carnet de buceo, además las escuelas que bajan a realizar las visitas ofrecen programas en los que te enseñan antes de bajar a ver el museo.