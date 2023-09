Se multiplica la dispensación de test COVID en farmacias: "La mayoría vienen ya con síntomas"

Conocíamos esta semana que el presidente Pedro Sánchez ha tenido que cancelar su presencia en la cumbre del G-20 tras dar positivo en coronavirus. Y nos ha hecho recordar que la pandemia sigue ahí, aunque parezca que hemos pasado página.

A pesar de no actualizarse las cifras cada semana...sigue habiendo contagios por covid. De hecho, este verano la tasa de positivos ha crecido una barbaridad. Hemos pasado de 30 casos por cada 100.000 habitantes...a 130.

Y lo que también ha crecido es la venta de productos relacionados con el Covid. Es decir, los geles hidroalcohólicos, las mascarillas y los test. Estos últimos han crecido un 500% en toda España según una consultora de salud. Cecilio Venegas es farmacéutico en Badajoz y confirmaba estos datos: "Aumentan las peticiones de información. Hemos visto de todo desde el mostrador de la farmacia. Se han empezado a demandar geles que hacía tiempo que no salían del mostrador. También mascarillas y test de antígenos, que son el termómetro que mide la preocupación social".

Según los datos, en Castilla la Mancha y Castilla y León se ha disparado la venta de test de detección de coronavirus. Se ha incrementado en un 1.000%. Pero en Extremadura la dispensación de estas pruebas ha aumentado un 1.320%: "En los meses de mayo y junio prácticamente no se disponaban test en farmacias. Pero ha vuelto. Y aunque sean pequeños incrementos, determinan unos números porcentuales muy elevados".

Muchos de los clientes que llegan a la farmacia de Cecilio lo hacen con síntomas, aseguraba en COPE: "En España no nos acordábamos de Santa Bárbara hasta que no truena de verdad. Vienen cuando habitualmente están contagiados. En algunas farmacias ayudamos a personas que no saben hacerlo a que puedan hacerse el test". Toda precaución es poca y este profesional recordaba la importancia de llevar siempre una mascarilla a mano: "Que no sean obligatorias no quiere decir que estén prohibidas. Debemos acostumbrarnos a llevar mascarilla con naturalidad. No sospechar del vecino porque lleve mascarilla".

