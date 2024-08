El meteorólogo Olcina aclara de una vez si el frío llega a toda España esta semana: "En algunas"

Vuelta a la rutina para la gran mayoría y muchos se preguntan si a pesar del regreso al trabajo el buen tiempo seguirá acompañándonos.

Es cierto que el calor llegó este año bastante tarde y julio no ha sido igual de tórrido que en otras ocasiones. "Los veranos con calores fuertes ya empezaron en años en junio y este es verdad que se ha mantenido dentro de los parámetros térmicos hasta el 15 de julio".

Es verdad que ya entre 15 de julio 15 de agosto "tuvimos hasta tres o cuatro oleadas de calor un poquito más intensas, pero luego los valores han estado acomodados a lo que sería la época del año".

Pese a todo reconoce el experto, estos veranos muy calurosos "se están convirtiendo en una tónica".

temperatura del mediterráneo y el calor

Recuerda Olcina que en el Mediterráneo en los últimos años se "está batiendo récord continuamente de acumulación de calor y que este año no se ha quedado atrás. "Eso hace que el calor no se pueda diluir por las noches y que por eso se pase tanto calor".

En este sentido, recuerda el experto, este año "no hemos batido el récord del año pasado, ni del 2022, pero se han alcanzado en el conjunto de la cuenca, 28.7 grados, que es una temperatura muy alta".

"El Mediterráneo en los meses de verano se convierte en un mar tropical, con temperaturas propias del Caribe".

Afortunadamente, reconoce "esa temperatura no está todo el año" como sí que ocurre en las cuencas tropicales".

tormentas y granizo

Entramos en una época del año en la que "la circulación de la atmósfera se va reajustando y ese reajuste se manifiesta como hemos visto estos últimos días, en forma de tormentas porque empiezan a bajar aires más fríos de las capas altas de la atmósfera desde el Atlántico Norte"

Todo este calor acumulado en verano "es una especie de polvorín de gasolina para que se formen nubes muy cargadas de energía, con mucho vapor de agua y mucha cantidad de agua que descargan en muy poco tiempo".

Eso es precisamente lo que hemos tenido desde el pasado jueves, esa primera Dana que ha afectado muy especialmente al centro, norte y noreste peninsular".

sábado

Ya para este sábado "todavía quedan restos de esa inestabilidad", especialmente en lo que denomina "el eje de la Cordillera Ibérica", que es el que "está marcando el protagonismo de estas precipitaciones". Aunque más débil, la inestabilidad puede continuar este domingo "y se irá desplazando hacia el interior de Cataluña":

En el resto del mapa "seguiremos con un ambiente ya no tan caluroso, pero sí soleado con temperaturas agradables y noches en las que bajan las temperaturas".

¿seguirá el verano esta semana?

El verano va a seguir. Así de claro lo ha dejado Jorge Olcina en COPE. "Es verdad que no tan caluroso, pero las temperaturas van a seguir siendo altas y las noches en algunas partes del Mediterráneo y Andalucía, todavía calurosas".

"Nos queda piscina salpicada por días de inestabilidad, tormentas sobre todo en Cantábrico y aledaños entre el lunes y el viernes" si bien "no que parece que no se van a extender al resto de España", ha concluido el experto.