“El metaverso aún tiene mucho que mejorar para evitar comportamientos inadecuados dentro”

Ya es oficial: en la realidad virtual puedes hacer lo que quieras. Bueno, ya era oficial porque los mundos virtuales existían hace tiempo, pero es que estamos yendo a nuevos límites y algunos son muy peligrosos. De hecho ya “se ha escrito un crimen”, o eso parece porque una mujer asegura haber sufrido una violación a través de su avatar. Y como son temas tecnológicos está en Fin de Semana con Cristina la experta Stella Luna de María: “En el mundo virtual se pueden recibir todo tipo de interacciones, positivas y negativas. Desde hacer amigos a encontrar el amor, pero también puedes comunicaciones no deseadas, que es lo que ha denunciado este terapeuta británica en el metaverso. Entró con su avatar, se le acercaron varios individuos y le empezaron a hacer comentarios subidos de tono y ella entró para estar y los otros quisieron experimentar virtualmente en qué consiste acosar a una mujer. Como eran varios intentaron realizar una violación grupal”.

Stella detalla que, “en realidad, lo bueno del metaverso es que como todo depende de una infraestructura, los administradores pueden decidir qué se permite qué no. Y claro, quizás nunca pensaron en que esta conducta tan horrible pudiera pasar y no entrase en sus parámetros de seguridad y lamentablemente se ha dado, no deja de ser una cosa muy agresiva”. Entonces surge el asunto central, que es la continuidad entre el avatar y tú: “En ese momento en el que estás tú tienes que ponerte unas gafas, estás como dentro de una película contigo de protagonista, las sensaciones se pueden equiparar a estar allí físicamente”.

El peligro de estos asuntos, explica Stella, es que hay de todo: “Habrá gente que ligue y encuentre el amor, también habrá gente que lo vea como más erótico. Por supuesto habrá delincuentes. Si fuera el administrador tendría que definir muy bien qué casos de uso contemplo. Siempre habrá gente que quiera forzar los límites pero se encontrará cómo controlarlo”.

¿Y se puede usar ya en España? Sí pero no ya que “las gafas necesarias no se venden aquí, solo en EE.UU., pero si tienes a alguien que te las traiga, puedes usarlo. Aquí llegará, aunque tarde un poco”, termina.