Un médico avisa del peligro que corres al consumir este producto tan habitual y que puede quitarte 60 días de vida al año: "No está"

Uno de cada cuatro españoles mayores de 15 años fuma y lo hace sabiendo que fumar mata. Pero hasta qué punto se puede cuantificar esta afirmación. Para que te hagas una idea, cada cigarrillo nos quita cerca de 20 minutos de vida, según se desprende de una investigación del University College de Londres.

Es decir, que un paquete completo de tabaco nos restaría 7 horas. Es decir, que tal y como ha recordado la directora de Fin de Semana COPE, Cristina López Schlichting, "si entre el 1 y el 8 de enero una persona que fumase 10 cigarros dejase de fumar, habría evitado perder un día de vida. El 20 de febrero habría ganado una semana. El 5 de agosto, un mes. Y al final del año serían 50 días".

Unas cifras que siempre conviene tener presentes, pero de manera especial estos días en los que muchas personas se plantean el reto de dejar de fumar para empezar con buen pie este 2025. Un desafío sin duda importante porque el tabaquismo lleva asociadas numerosas enfermedades como el cáncer de pulmón, de boca, faringe, laringe, esófago, estómago, páncreas, EPOC, bronquitis crónica, hipertensión, enfermedad coronaria o los accidentes cerebrovasculares.

El estudio del University College de Londres viene a demostrar claramente "que el consumir tabaco es muy dañino para la salud", advierte en Fin de Semana Carlos Jiménez, doctor en medicina, neumólogo, miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.

No hay que olvidar que el tabaquismo es la primera causa evitable de muerte. En nuestro país mata a 56.000 personas cada año, cerca de 1.000 a la semana. Dicho de otra manera, abandonar el consumo del tabaco se sigue inmediatamente de una reducción importante en estas cifras de mortalidad.

Es más, según otro estudio, "a partir de los 35 años de edad, por cada año que un sujeto retrase el abandono del consumo, está perdiendo 3 meses de vida".

Lo cierto es que en España ha bajado hasta en 10 puntos el consumo de tabaco desde el año 2000, lo que evidencia una mayor concienciación de la población. "Es innegable. En este momento hay una sensibilización general de la población general española sobre los riesgos que van asociados al consumo del tabaco y también sobre los beneficios que se asocian a su abandono".

COPE Asturias Colas en el estanco de la calle Jovellanos, Oviedo

los riesgos de las nuevas formas de tabaco

Sin embargo, en paralelo, el doctor Jiménez ha alertado aparición de las nuevas formas de consumo de tabaco. "Me refiero a los cigarrillos electrónicos, al tabaco calentado". "La población general española no está en absoluto sensibilizada contra los riesgos que la salud que corre como consecuencia de su consumo".

Dos hábitos a su juicio "tan perjudiciales para la salud como el consumir los cigarrillos convencionales".

Tampoco son "inocuos" los vaper. "Es cierto que no lleva nicotina y en consecuencia las posibilidades de producir adicción se reducen muy significativamente, pero llevan otras sustancias tóxicas que al ser inhaladas producen lesiones no solo en el epitelio bronquial, en el árbol bronquial respiratorio, algunas que pueden pasar al torrente sanguíneo y producir lesiones en otra parte del organismo".

No hay evidencia científica suficiente que respalde la efectividad de los cigarrillos electrónicos como una herramienta para reducir o abandonar el consumo de tabaco

fumadores pasivos

En Milán desde el 1 de enero está prohibido fumar en la calle a menos que uno se separe 10 metros del resto de los ciudadanos, en aras de proteger a los fumadores pasivos, según ha recordado, "otro de los graves problemas sanitarios". "El tabaquismo pasivo causa alrededor de 1.000 muertes cada año".

Las personas que conviven con fumadores y que no lo son, "tienen incrementadas sus posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón. Se multiplica hasta por dos, en comparación con un sujeto que no fuma y que no convive con sujetos fumadores".

Y ojo porque estar sometidos al aire contaminado por humo de tabaco, también afecta a los niños e incrementa la posibilidad de desarrollar enfermedades como la "bronquitis, la sinusitis o la rinitis", concluye el doctor Carlos Jiménez.