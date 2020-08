Él mató a un hombre por descuidarse al volante, ella perdió a un hijo por un imprudente

Te escriben un ‘whatsapp’ y piensas “yo controlo, no pasa nada por responder”… y entonces llega la catástrofe porque controlas mucho menos de lo que esperabas. Un mínimo descuido al volante puede provocar un accidente y que lo lamentes para toda tu vida. Unas veces, en los “mejores casos” por llamarlo así, al hospital aunque sin víctimas mortales. En los peores, una vida se trunca y eso sí que no tiene vuelta atrás.

En Fin de Semana con Rosa Rosado hacemos hincapié es la importancia de estar centrados: al volante, SOLO EL VOLANTE. El móvil, que lo maneje el copiloto. Si no tienes, déjalo, no intentes estar a todo. Y, por supuesto, si bebes no conduzcas.

Samuel decidió salir de fiesta y beber. Y luego cogió el coche, decisión que le perseguiría de por vida: atropelló a una persona y acabó con su vida. Samuel acabó en el hospital y cuando despertó no daba crédito con lo que había pasado. Es algo que le hará arrepentirse toda la vida, de hecho no ha podido pedir perdón en persona a la familia del fallecido y lo ha hecho por carta. Da testimonio de su error e intenta que nadie caiga en él.

Por su parte Mari Ángeles es madre de un hombre que murió atropellado y luego su maridó se suicidó ante la imposibilidad de superar el trauma de tener que enterrar a su hijo. Ella no se cansa de repetirlo: no controlas, por mucho que lo pienses y que intentes convencerte. Y aún peor es que avisa de que conoce a gente que le dice que el asesinato de una persona por una imprudencia al volante “se pasa y se olvida”, no muestran arrepentimiento alguno. Ella no puede olvidar el sufrimiento y se apena de que los imprudentes ni siquiera cumplan íntegras las penas.