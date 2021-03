Luis Garicano: “Lo de Plus Ultra apesta y revela la intención del Gobierno de dar dinero a empresas amigas”

Una de las noticias de la semana ha sido el escándalo de Plus Ultra y el rescate de 53 millones de euros del Gobierno. Plus Ultra tiene un sólo avión operativo y, en el año previo al rescate, no tuvo beneficios, que es uno de los requisitos para recibir las ayudas. “No es que huela mal, es que apesta. Ryanair va a presentar una queja y yo he escrito pidiendo una investigación”, explica el eurodiputado de Ciudadanos en Bruselas, Luis Garicano.