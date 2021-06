Los cuatro pasos para superar el miedo y no quedarse en el intento

El miedo es más común y peligroso de lo que algunos pueden imaginar. La mente es muy poderosa, y en ocasiones, nos puede llevar a un pozo oscuro del que es imposible salir.

En una sociedad en la que no paramos, en la que el estrés en el trabajo está generalizado, la imagen social está distorsionada por las redes sociales y parece que la única forma de “éxito” personal pasa por tenerlo todo y tenerlo ahora, la ansiedad cada vez está más presente en nuestro día a día.

De hecho, hay otro factor que ha ayudado a que esto se acentúe: el confinamiento. Según un estudio realizado por la Universidad de Málaga y de Alicante (en marzo de 2021), siete de cada diez niños adolescentes españoles sufren episodios de ansiedad debido al confinamiento. Una pesadilla a la que muchos no saben cómo poner remedio y exactamente eso es lo que vamos a intentar en Fin de Semana con Cristina y el psicólogo Rafael Santandreu, autor de ‘Sin miedo (el método comprobado para superar la ansiedad, las obsesiones, la hipocondría y cualquier temor irracional)’.

El autor explica que “el miedo es una gran herramienta porque nos advierte, es una función de la mente, de que hay peligro y de que nos debemos proteger, pero frecuentemente la mente se pasa de vigilante y puede llegar a provocarnos hipersensibles y darnos miedo sin amenazas y aumentarlo exageradamente, es un miedo disfuncional. El ligero y pasajero, fenomenal, pero el exagerado e irracional no nos interesa en absoluto”.

En los miedos irracionales existen dos tipos, como explica Santandreu: “Los miedos simples, que es tener miedo a una cosa externa, por ejemplo a las palomas, y hay una estrategia; luego está el complejo, que es miedo al miedo o a algo interno, como a la tensión arterial alta o que el corazón vaya muy deprisa, son mucho peores porque la amenaza te va a perseguir siempre ya que la llevas dentro y, además, es un miedo es autorreververante, provoca una reacción física y aumenta el miedo, se crea un círculo vicioso que puede ser exasperante y llevarte al límite, este tipo de miedo a cosas internas es lo peor y es de lo que va mi libro”.

¿Cómo afrontarlos? “Te tienes que exponer”, deja claro Rafael, “es un ejercicio con un método que yo llamo de cuatro pasos, consiste en afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo”. El autor lo desgrana paso por paso explicando que “afrontar es, en vez de huir y evitar, que te lo pide el cuerpo, haz lo contrario, ir a buscar la fuente de ese temor todos los días y de forma consistente, programada y repetir; el segundo es el más importante, aceptar, es decir, aceptar eso que estás sintiendo. En el caso de ataques de ansiedad la gente siente unos nervios enormes aceptar que lo sientes, abrirse a la percepción, no huir e incluso hazte amigo de tu miedo, intima con él. Y es lo más difícil pero se puede hacer, es la cura completa para los miedos”. “Flotar es el tercer paso, sería intentar relajarte lo máximo posible, como música relajante, pasear o llamar a alguien para hablar de algo… aun en medio del vendaval; el cuarto, muy importante, es dejar pasar el tiempo, no tener prisa para superar los peores miedos, porque si tienes prisa ya no estás aceptando y eso significa tener miedo al miedo”.

Junto al miedo clásico tenemos otros como la ansiedad o las obsesiones, y explica Santandreu que “son formas diferentes que adopta el miedo”. Sobre el estrés, detalla que, “si estás más estresado, es una entrada para sufrir un ataque de pánico aunque en sí no lo es”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por supuesto en época covid y poscovid el miedo se ha incrementado en niveles altísimos: “Ha aumentado de manera increíble. Llevo más de 20 años dedicado a esto, casi 25, y nunca había visto una demanda tan brutal como la actual, estamos desbordados. Sobre todo vemos ataques de pánico cada día, también mucho el TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) y la hipocondría, además del temor a tener enfermedad constantemente”.

“Sin miedo” es el nuevo libro de Rafael Santandreu, psicólogo, en la Ed. Grijalbo.