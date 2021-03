“Los 11.000 millones de ayudas gubernamentales son insuficientes y llegan tarde, no lo entendemos”

“La labor de las empresas y autónomos ha sido ingente durante la pandemia”, no duda en afirmar Lorenzo Amor, presidente de ATA, que describe “cómo han prestado un servicio de solidaridad en todo momento. Ha sido un año de adaptación, de buscar la fórmula para mantener su trabajo. Han adaptado horarios, algo que era impensable”.

Y entonces el Gobierno anuncia un paquete de ayudas de hasta 11.000 millones de euros pero…. ¿es suficiente? “Indudablemente se abre la esperanza de que la pandemia tiene fecha de caducidad, pero hasta que eso ocurra porque la vacuna no va al ritmo que está prevista no sabemos qué va a pasar”, explica Lorenzo, que añade que “hasta ahora España era el único país sin plan de ayudas directas para compensar los cierres y limitaciones. Se ha puesto en marcha este paquete que decíamos que era un plan para resistir, pero ha llegado tarde y es insuficiente”.

Amor detalla que “la sorpresa saltó el sábado cuando vimos el BOE y vimos que las ayudas se limitan solo a 95 actividades, y se da la paradoja que una casa de apuestas sí pero los autónomos de peluquerías, autoescuelas, etc. se quedan fuera. Una empresa de alquiler vehículos sí pero no un autónomo que alquila bicis en Mallorca no. No sé qué criterio objetivo tiene el Gobierno pero pedimos que se corrija el error. No pedimos café para todos, pero a veces, cuando se fijan ayudas por actividades, está la posibilidad de dejar fuera a otros, y ha pasado. Insisto, no sé qué criterio han seguido para estas 95 actividades”.