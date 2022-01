José Luis Garci: “Es más complicado escribir que hacer una película, en un filme te rodea gente que te ayuda”

No hay mejor forma de empezar 2022 que hablando con un maestro del cine, alguien que tiene una cultura inmensa, casi inabarcable, y que además lo vive. No es otro que José Luis Garci, productor, guionista y director, en cuyo haber están grandes obras como ‘Volver a empezar’, ‘El crak’, ‘El crak cero’, ‘El abuelo’ o ‘Canción de cuna’.

Garci ha pasado por Fin de Semana con Rosa Rosado para reconocer la suerte que ha tenido por hacer las películas que ha querido “y trabajar con gente que ama el cine, eso es esencial”. También reconoce que “necesitamos salud y vencer a este virus”.

El responsable de ‘El crak’ también se reconoce fan absoluto de la radio: “Siempre he estado muy metido en ella, desde niño la oía a todas horas. Por eso es una maravilla poder hacerla ahora porque es algo que amaba de niño. Creo que está bien porque hay muchas pasiones en la vida porque además tengo más y puedo vivirlas”.

Sorprendentemente, y a pesar de lo caro que es hacer cine, Garci desvela que le cuesta “más” escribir libros que hacer películas: “Cuando escribes un libro lo haces tú solo, sin embargo cuando haces cine tienes a mucha gente a tu lado que te ayuda. Cuando haces una película tienes a un grupo de personas que están a tu lado. Si escribes es más independiente y depende de ti, estás solo. Y además yo escribo a mano y a máquina, amo el sonido de la pluma rascando el papel. A ordenador nada, y a máquina me cuesta mucho porque se están acabando las cintas de tinta”.

Y así ha nacido este nuevo libro, ‘Lo que el viento se llevó. Un recuerdo, un comentario’: “Es una obra muy personal, un libro en el que he intentado una apuesta muy complicada: unir mi vida y el cine, algo que ha estado unido siempre desde que tengo uso de razón. Es unir una experiencia muy particular y cómo el cine iba introduciéndose, sería mi primera comunión con el cine. No la primera vez que fui al cine sino esa visita especial a un cine de la Gran Vía como palacio, la primera vez que estuve en una cabina, la primera vez que hablé con el gerente… eso va unido a un recuerdo muy especial de mis padres, todo en Madrid antes de que cambiara tanto, porque de 14 cines solo quedan tres. Y años después, cuando veo la película con 18 años, lo que supuso para mí, ese impacto de ‘Lo que el viento se llevó’. Hoy hay gente que dice que es racista y que no se debe ver, no tiene sentido”.

José Luis también detalla en su libro un hecho que pocos saben: “Se estrenó en España con mucho retraso, tras diez años de su estreno internacional. Y además solo en dos cines, en Madrid y Barcelona, y no se sabe muy bien por qué, si fue por indicación de Metro-Goldwyn-Mayer, pero el caso es que hasta que pasó un año no llegó al resto de España. Fue un éxito tremendo, un suceso social de todo tipo. Se estrena en el año 39, gana ocho Óscars y todo el mundo había oído hablar de ella pero no la habían visto, tenían que venir hasta Madrid o Barcelona a verla. Tiene una miticidad enorme y encima en Technicolor, que pega un salto de gigante con ella”.