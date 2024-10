El insólito compañero de piso de Belén, la sevillana de 27 años que tiene como mascota un cerdo de 100 kilos

Esta semana se ha hecho viral un vídeo de una pareja sentada en un banco junto a un carrito en el que no hay un bebé, hay un cerdito. El animal estaba tan pancho y ambos amigos, ella y él, se dedican a darle de comer tarta de Santiago.

En 'Fin de Semana', hemos querido saber cómo es tener un cerdo de mascota y hemos localizado a Belén. Ella es una joven sevillana de 27 años que vive desde hace seis con un cerdo en su casa, Pumba, y que está encantada.

"Pumba llegó a mi vida tras ser superinsistente con mi ex pareja. En todas las redes sociales, cuando veía un cerdito lo mencionaba y le decía que lo quería. Llegó mi cumpleaños y por sorpresa apareció Pumba", ha comenzado explicando la joven.

La vida de un cerdo de seis años

En cuanto a la vida de Pumba, explica que es muy "vago": "Está todo el día durmiendo, comiendo, hace sus necesidades en la calle, yo lo paseo. Y así todo el rato. Yo lo saco con su correa, es como si fuera un perro".

Algo que sorprende realmente a sus vecinos: "Yo vivo en un pueblo y al principio todo el mundo se paraba con el coche, incluso la policía, le hacían fotos y vídeos, y ahora ya me conocen por el cerdo".

"Al principio cuando era pequeño le gustaba mucho jugar con su balón, corría y demás, pero ya tiene seis años porque en teoría la vida de un cerdo dura aproximadamente unos diez años. Él ya está un poco mayor y ahora lo único que quiere es sofá.

Yo siento que es superinteligente, de verdad. A la hora, por ejemplo, de reconocerme, él sabe perfectamente quién soy yo, quién es mi familia, él se comporta diferente conmigo que con otras personas. A la hora de ir a casa se sabe su camino perfectamente y a la hora de hacer sus necesidades, solamente las hace donde él la ha hecho anteriormente".

dOS COMIDAS AL DÍA, DUCHA CON MANGUERA Y COLCHÓN PARA DORMIR

Una de las preguntas que generan más curiosidad es cuánto cuesta mantenerlo. Belén explica que "no mucho", porque "Pumba, aunque esté bastante grande y gordito, no come tanto, come alrededor de una vez o dos veces al día. Le doy pan, fruta, las sobras de casa, se lo come todo".

Belén con su cerdo Pumba

Cuando la gente afirma que un cerdo es guarro, esta joven sevillana lo niega completamente: "Como él realmente no está en el barro ni en ningún sitio sucio, es que no huele. Es como un perro, obviamente, si tú lo tienes sin lavarlo, huele mal".

En cuanto a la higiene que mantiene ella con Pumba, explica que tiene un patio y le da con la manguera, el cepillo y el jabón.

Además, Pumba tiene su propia habitación: "Yo tengo un patio bastante grande y tiene una cama de 90 de persona. Y se la tengo allí en el suelo con una sábana y él decide cuando quiere estar en la cama, aunque normalmente está en el sofá porque le encanta estar en contacto todo el rato conmigo.