El influencer Alexsinos cuenta por primera vez cómo se enteró de que una de las españolas más famosas del mundo le seguía en redes sociales

¿Te acuerdas de dónde estabas el 31 de diciembre de 1999? Estábamos punto de cambiar de milenio, de siglo, de década. Algunos creían que el mundo se iba a acabar, pero aquí seguimos. Han sido 24 años de cambio, de avances en muchos ámbitos, de conflictos, de guerras, pero en lo que se refiere a la cultura popular han sido años apasionantes. En el programa de este domingo vamos a hacer un viaje hacia atrás en el tiempo, un paseo por las dos primeras décadas de los 2000.

Y es que, uno de los creadores de contenido más punteros de nuestro país, acaba de publicar el libro 'Recordar el ayer'. Es 'Alexsinos', el hombre sin rostro, que nos visita acompañado de su máscara en Fin de Semana. 250 mil seguidores en instagram y todo un icono de esta época tan maravillosa.

Pero, ¿Por qué nunca ha enseñado este chico su rostro? Pues porque desde que comenzó su proyecto personal tiene una premisa, el protagonista es el contenido y no él: "Mi cara no tiene mucho interés en la sociedad, lo que tiene interés es lo que yo publico y lo que yo comento", ha explicado. Y volviendo a los 2000, sin duda hay que mencionar Gran Hermano, el messenger, Belén Esteban, la Oreja de Van Gogh, Operación Triunfo... son muchos los momentos que han marcado los recuerdos de los españoles.

Y, ¿Dónde estaba Alexsinos en los 2000? "Yo tengo más de 30 años y he vivido todo esto, pero es que vaya viaje... los primeros 20 años de los 2000 son fascinantes". La piratería, por ejemplo, fue algo que marcó mucho esta época y que el creador ha querido recordar, porque abarcó muchos ámbitos: la música, los videojuegos, el cine... etcétera. "El 'Emule' era mítico, era como un ritual ver la barra de descarga, y fíjate los años que han pasado y seguimos todavía hablando del tema. Aunque eso sí, ha avanzado mucho el asunto", ha comentado.

Sin embargo, en cuanto a anécdotas personales, una de las cosas más curiosas que ha contado el influencer es una anécdota relacionada con una de las españolas más internacionales: "Hay una persona muy curiosa que me sigue y me llama mucho la atención. Es Georgina. Además, el día que me siguió yo no lo vi. Me lo contó una amiga y yo no lo me lo creía, pero es verdad. Georgina me siguió hace tiempo, y a día de hoy, todavía me sigue", ha desvelado.

ESCUCHA FIN DE SEMANA

