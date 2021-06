“Hay sentencias que te obligan a mantener a tus padres si caen en la ruina”

Pablo Casado propuso hace poco reformar el Código Civil para obligar a los hijos a cuidar de sus padres, pero el juez de menores Emilio Calatayud tiene algo que decir al respecto en Fin de Semana con Cristina: “Claro que estás obligada a cuidar de tus padres, si no hay consecuencias. Pero cuanto más se legisla más se equivoca la gente, no todo se puede regular. Somos romanos y está todo regulado, y si no cumples con tus obligaciones eso conlleva consecuencias. Lo que dice Pablo Casado ya está contemplado".

Es más, Calatayud cita el Código Civil para demostrarlo, y para ello pone como ejemplo el artículo 154 y explica que es “de por vida hasta la muerte. Pero desde que eres padres tienes problemas porque tu hijo lo será hasta que mueras. Yo tengo, como hijo, la obligación de obedecer a mis padres mientras tengas la patria potestad. ¿Que no me respetas? Yo tengo la posibilidad de desheredarte por no cumplir con tus obligaciones".

Y aún hay más, porque "si un hijo me dice 'ya no tienes potestad sobre mí, no te obedezco', muy bien, pero entonces fuera de casa, sin amargarme. Un juez puede condenarme a pasar manutención pero no a tenerlo bajo mi techo".

Emilio explica que, "gracias a Dios, ya hay sentencias que quitan la obligatoriedad de pasar manutención si el hijo tiene veintitantos y no hace nada de nada. Y si caes en la ruina, tus hijos deben alimentarte”, de hecho avisa de que "si como hijo no cumples con tus obligaciones puedes encontrarte con sorpresas en las herencias, te pueden desheredar".

Para recordar bien esto propone una regla mnemotécnica: “Pan, palo, put*, pena. No darte de comer, malos tratos, dedicarte a la mala vida o ser condenado".