El error que cometes al tirar el líquido de las conservas en lata

Es habitual en el fin de semana recibir a gente de la familia, y poner un aperitivo, hecho con latas de conserva. Muchas veces, este líquido lo tiramos por el desagüe. Y queremos saber si es malo o no con Beatriz Robles, experta en seguridad alimentaria: “No es malo, es una creencia que se ha tenido siempre, pero no deberíamos hacerlo. Ese líquido de cobertura no es necesario tirarlo, no es peligroso, no pasa nada por comerlo”.

Es verdad que existe el botulismo, “que normalmente” nos explica Beatriz Robles “se produce cuando hacemos nuestras propias conservas y no lo hacemos bien, eso es con lo que hay que tener cuidado”. Por ejemplo, “podemos reutilizar el líquido en el que hemos hecho las alubias o los garbanzos, nos van a dar proteínas, además que tiene capacidad espumante o podemos ligar mejor las salsas” nos explica la experta en nutrición.

Pero también hay que tener cuidado con otros líquidos de conserva: “Cuando el pescado tiene una cantidad de un gramo en sal por cada cien gramos en conservas de pescado. Es mejor que no lo utilicemos, porque vamos a aportar sal a mayores” aconseja Beatriz Robles.

También hace un comentario sobre si el producto industrial procesado y envasado es sano o no. Sobre esto, comenta Beatriz Robles: “El etiquetado es necesario para saber la calidad nutricional de ese producto. Estaba esperanzada con este sistema, pero al ver cómo funciona este algoritmo, tenemos que saber interpretarlo, no es tan sencillo como parece”.