"Esta es una guerra por nuestra existencia: Si dejamos de resistir, desapareceremos como pueblo"

Esta semana se han cumplido 1.000 días del comienzo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y en los últimos días el escenario se ha agravado. El presidente saliente de los EEUU, Joe Biden, autorizaba al dirigente ucraniano, Volodimir Zelensky, a emplear misiles norteamericanos contra Rusia.

La respuesta de Putin no se ha hecho esperar: ha ordenado lanzar un misil de nueva generación sobre territorio ucraniano, un gesto que ha puesto a la OTAN en alerta. La amenaza de un posible ataque sobre Kiev obligaba a las embajadas de EEUU y España a cerrar sus puertas.

En Fin de Semana hemos saludado a Olena Zaliesnova, residente en Kiev, que explicaba que tras más de dos años de conflicto el pueblo, aunque cansado, no desiste: "Es una guerra por la existencia: si dejamos de resistir desaparecemos como pueblo. Eso te da fuerzas para seguir porque no sabes qué te espera mañana".

En la capital ucraniana, compartía Zaliesnova, la situación está más controlada al haber más defensa militar: "Han vuelto a aparecer los cortes de electricidad. Tenemos horarios especiales de luz, pero ya estamos acostumbrados porque tenemos cosas que nos facilitan la vida sin luz".

Rusia, en palabras de Zaliesnova, quiere volver al pasado, "buscan hacer renacer el Imperio y no se les puede convencer de ninguna forma. Y quieren devolvernos al siglo XIX".

EL HIJO Y EL HERMANO DE OLENA, EN EL FRENTE: "Me da igual vivir sin luz cuando sé las condiciones en las que están allí"

El hijo y hermano de Olena están actualmente en el ejército: "Mi mitad de corazón ya se destruyó. Vivo con mi nuera y mis dos nietas (...) Cuando empezó la guerra, con la amenaza a la capital, mi nuera marchó a Alemania con las niñas. Luego han vuelto y están las niñas sin padre. ¿Puedes imaginar una familia joven, con sus planes de vida, estando separados durante tanto tiempo y con este riesgo de perder unos u otros? Me da igual vivir con o sin luz. Yo sé qué condiciones tienen allí (en el frente)".

Preguntada sobre la reelección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, Olena reconocía sentir miedo: "Es una persona narcisista, imprevisible. Nadie sabe cómo va a actuar, ¡ni él mismo lo sabe! Me da miedo el futuro que nos depara, no solo a nosotros, sino a todo el mundo".

Al sur de Kiev, dónde reside Olena, se encuentra la ciudad de Odessa, urbe que recibe ataques desde territorio ruso prácticamente a diario. En esta urbe, muy cerca de la universidad, vive Tatiana Kolbayenkova que, en Fin de Semana, reconocía haberse acostumbrado a la delicada situación: "A veces ya ni me despierto. Me doy cuenta de que hay explosiones y tiroteos cuando me despierto y me lo cuenta mi marido".

Relataba Tatiana la extraña sensación que perciben ella y otros muchos ucranianos tras más de 1.000 días de guerra: "Por un lado te acostumbras. Te parecen habituales algunos sonidos. Cuando suena una explosión, cuando la escuchas, quiere decir que no te ha tocado a ti... es una sensación rara. Por otro lado (...) se está acumulando el estrés. Los primeros días de la guerra entendías, pero no sabías como vivirlo. Ahora, todos hemos vivido explosiones, pérdidas, cristales rotos, manos y caras heridas... y cada vez tienes más miedo y angustia. Creo que tras la guerra, o incluso ahora, los psicólogos tendrán que trabajar de sol a sol".

"Putin es un suicida. Pero sus aliados tienen líneas rojas"

Preguntada por la decisión de Biden de autorizar a Ucrania a emplear sus misiles contra Rusia, y la respuesta de Putin lanzando material hipersónico, Tatiana era clara: "Putin es un suicida. No dudaría en apretar el botón del Día del Juicio. Pero tiene sus aliados, que tienen líneas rojas. Según comentan los expertos, Putin habría recibido opiniones de la India o de China sobre la eventual idea de lanzar una pequeña guerra nuclear en el territorio Ucrania. Y perdería esos últimos aliados. Eso quiere decir que Rusia amanecerá sola y expuesta a la aniquilación por parte del mundo entero".