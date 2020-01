Expósito: "La respuesta de Sánchez a Bildu es una bajada de pantalones"

Los comunicadores de COPE también han criticado la respuesta de Sánchez a las ofensas de Bildu. En el programa especial desde el Congreso, Herrera ha señalado que Bildu es un "estercolero". "Sánchez ha buscado los apoyos en los diferentes estercoleros del Congreso. De ellos no cabe esperar otra cosa, pero no por ello tenemos que asentir resignadamente. Lo indecente no está sólo en lo que es, sino que se le responda como ha hecho Sánchez", ha dicho el comunicador.

Expósito ha señalado que "con esta chusma va a ser elegido Sánchez". "Él lo sabe y se muestra sumiso. Su respuesta a Bildu ha sido una bajada de pantolones vergonzosa. El inicio de la señora ésta hablando del Rey Felipe, del feminismo y haciéndose una paja mental vergonzosa, resulta interesante. Pero con esta chusma, Sánchez va a ser presidente del Gobierno. Pues preparémonos. Que Sánchez no responda a esta amiguita o asalariada de Otegui es más insultante que lo que diga Bildu", ha dicho.

Fernando de Haro ve claro con la respuesta de Sánchez a Bildu "el altísimo precio que está pagando por ser presidente". "Que haya Sánchez respondido hablando de la revolución digital, es la fotografía más clara. Sin la abstención de Bildu no sale adelante su investidura. Sánchez no defiende al Jefe de Estado, retrato del altísimo precio que está pagando", ha contado.