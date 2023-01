Un experto en meteorología predice el tiempo que hará después del temporal: "Volveremos..."

Seguro que a lo largo de esta semana te has dado cuenta, o has sido consciente, mejor dicho, de que estamos en pleno invierno. Porque sí, ahora las temperaturas han bajado considerablemente y el frío ha entrado fuerte acompañado de mucho viento en nuestro país. Un temporal que nos ha hecho preguntarnos si, para la semana que viene que está a punto de entrar, vamos a vivir una situación similar o no.

Las respuestas, como siempre, las tiene Jorge Olcina, director del laboratorio del clima de la Universidad de Alicante, que ha vuelto a pasarse por los micrófonos de Fin de Semana para contarnos qué podemos esperar de esta próxima semana y si las temperaturas van a continuar subiendo o no. Pues bien, más vale que no hayas guardado demasiado al fondo tus abrigos en el armario, porque nos queda todavía por soportar bajas temperaturas.