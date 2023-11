Escuela de Padres: El episodio oculto de la infancia de Cristina: "Su hermana tenía que defenderse"

Educar a los hijos es tarea complicada y por eso cada domingo dedicamos en Fin de Semana un espacio a los padres. Con la experiencia de un psicólogo, una doctora y una madre y abuela abordamos situaciones a las que muchos padres se enfrentan cada día.

Por ejemplo. ¿Qué hacer cuando mi hijo acosa a otros?: "Tenemos claro en psicología que el niño no nace agresivo, sino que se hace agresivo" afirmaba Pedro Martínez: "El niño puede nacer con una tendencia que podría estar relacionada con la dificultad para desarrollar empatía. Pero si el ambiente y la educación va en dirección de que haga ejercicios empáticos, el niño interactuara con el medio de forma adaptada. Hay una gran parte de responsabilidad en los padres y educadores". Una opinión que compartían la doctora Carmen Candela e Ingeborg Schlichting: "El carácter influye muchísimo. El niño no nace violento, pero el carácter influye muchísimo. Puedes educar a tus niños más o menos en el mismo estilo y luego cada uno reacciona de forma distinta" apuntaba la madre de Cristina que compartía con la audiencia cómo tuvo que enseñar a su hija Patricia, menor que Cristina, a defenderse de su hermana mayor: "Ella no podía agachar las orejas y dejarse pegar. Yo le decía que tenía que defenderse. ¡Es lógico!".

En ocasiones, los primeros comportamientos de este tipo comienzan en los primeros años, en la guardería: "La etapa de los 3-5 años. En la guardería, este tipo de comportamientos son habituales, incluso normales. El niño está descubriendo sus capacidades a la hora de relacionarse con el entorno. Pero es necesario educarles en el comportamiento".

La lucha contra el acoso escolar es cada vez más feroz: "Ahora lo que los niños ven en la tele y los móviles esa violencia, y eso influye en el carácter. El bullying siempre ha existido. Al de gafas le llamaban 'gafotas', al que cojeaba 'cojo'... los niños pueden ser muy crueles" lamentaba Ingeborg. Y es aquí dónde padres y profesores tienen que estar al loro: "A veces los padres no hemos captado que el niño era demasiado egocentrista, egoísta o incapaz de sintonizar con las emociones de los demás. Es importante que se haga" recalcaba el psicólogo: "Sino luego... vienen estas cosas". Carmen Candela, doctora y madre de seis, incidía en la falta de supervisión de muchos niños cuando termina el colegio: "Las madres antes estaban en casa y era muy difícil que se les escapara algo. Y ahora muchos niños llegan solos a casa desde que son muy pequeños".

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana'. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo se ocupa Paufeel, Paula Monreal, que elabora deliciosos platos sin gluten ni azúcar.

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con su delicioso "Piscolabis".

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.