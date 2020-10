Emilio Calatayud: “Es fundamental conocer las diferencias entre el divorcio y la nulidad”

Condenado a pagar 3.000 euros por ocultar su homosexualidad a su mujer mientras estuvo casado. ¿Sorprendido? Pues para nuestro juez Emilio Calatayud es una sentencia que tiene todo el sentido del mundo y así se lo asegura a Cristina en Fin de Semana: “Es muy justa. El consentimiento estaba viciado, es nulo de pleno derecho y ha mentido. Si la jueza ha llegado al convencimiento de que esta persona sabía que era homosexual antes, durante y después de casarse, está engañando a su pareja, tenía que haber dicho sus gustos”.

“El matrimonio es muy importante”, asevera Calatayud, que explica que, “cuando te entregas a una mujer, debe saber con quién se casa. No soy partidario del divorcio sino de la nulidad, civil y eclesiástica. La nulidad tiene una importancia vital. Cuando te casas, si te divorcias, el matrimonio ha existido. La nulidad es que no ha habido ese vínculo. Es importante porque si tú declaras nulo el matrimonio, cuando mueras no tienes pensión de viudedad. Si te divorcias sí”.

Nuestro juez explica que “el canónico es un sacramento. Pero si hay un vicio en el consentimiento es nulo. Existe la sanación en raíz, instituto por el cual se convalida un consentimiento inválido pero existente (como es el caso del matrimonio civil) y que permanece en el presente. Los matrimonios modernos que viven sin estar casados, cuando se casan debería de existir un derecho a renunciar al divorcio, eso decía mi padre. Y yo conozco muchos casos de pareja que conviven, se casan y se divorcian, ¡pues no te cases! Tienes que conocer a la persona con la que te casas, así de sencillo y de claro” finaliza el juez de menores.

