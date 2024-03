La doctora Ana Fernández Arcos analiza los problemas relacionados con el sueño

¿Qué tal duermes? Lo de dormir correctamente no está tan claro. Al parecer, no se trata solo de dormir lo suficiente ni dejar de dormir poco. Porque si duermes menos de seis horas estás en riesgo. Pero ojo, si duermes más de nueve también.



¿cuáles son las pautas correctas y qué consecuencias tiene incluso, atención, dormir demasiado y que pueden afectar a tu salud?



doctora Ana Fernández Arcos, coordinadora del grupo de estudio del sueño de la Sociedad Española de Neurología.



Dormir más de nueve horas tiene también sus riesgos. "Sí, exacto. Hay estudios que dicen que las personas que duermen más de nueve horas tienen más riesgo cardiovascular y también más riesgo quizá de enfermedades neurodegenerativas como la demencia".



¿Y estas nueve horas son seguidas o son también si incluimos la siesta? "hablaríamos del tiempo que se duerme en global, sobre todo el sueño nocturno. También se podría sumar el tiempo de día, sobre todo si viéramos personas que tienen un sueño alargado durante la noche y además un sueño durante el día, diríamos que tienen una hipersomnia que también está dentro de lo patológico".



"Hay personas que toda su vida han tenido más o menos este ritmo de dormir siete horas aproximadamente por la noche y tienen el placer de dormir, durante la tarde y no tienen ningún tipo de problemas, no es algo que vayamos a cambiar. Pero si esas personas que tienen la necesidad absoluta de dormir durante el día, porque si no, no pueden funcionar correctamente, significa que algo está pasando durante el sueño, que es un sueño de mala calidad.



"Y después también esas personas que se decía en los estudios que duermen nueve horas o más de nueve horas, quizá también pueden ser personas que tengan algún tipo de enfermedad o que tengan una vida más sedentaria. Y por lo tanto también están en un mayor riesgo de tener problemas de salud en el futuro".



Corazón y enfermedades asociadas con la demencia y la vejez, pero al parecer también con las infecciones. "Hay un estudio reciente que dice que también las personas que duermen muchas horas podrían tener también alteración del sistema inmune".



Pero Ano está muy claro, si estas personas que duermen tantas horas es porque realmente las duermen y ya está y son grandes dormidores que también existen, o son personas que realmente tienen algún tipo de patología que ya son más frágiles o tienen una salud más vulnerable y pueden padecer más infecciones".



Y vamos a ver, en un rango convencional, ¿qué es dormir poco? ¿Qué es dormir normal? ¿Qué es dormir mucho? "En adultos sanos, el rango está entre siete y nueve horas. Cada persona debería saber más o menos cuánto tiempo de sueño necesita para estar en las mejores condiciones durante el día. No tener que tirar del café, de siestas. ¿Cuánto dormiríamos si estuviéramos de vacaciones? Pues esto sería nuestra hora. Y deberíamos intentar que la duración de nuestro sueño cada día se acercase lo máximo posible a ello.



sí que existen personas que tienen un sueño corto, de menos de siete horas o menos de seis horas, que puede ser fisiológico. Hay algunas personas que genéticamente están predispuestas a ello, pero son las menos. Cuidado porque hay muchísimas personas que van siempre cortas de sueño.



¿Y qué es peor? ¿Dormir poco o dormir mucho? "En principio, es peor dormir poco porque esto suele ser algo crónico. . Y esto tenga consecuencias a corto y a largo plazo.



"Dormir mucho suele ser algo puntual. Y tiene que ver más con el hecho de ir privada de sueño la noche anterior, que tampoco es lo correcto. Pero en principio es como intentando recuperar.



Y sí que en las personas que duermen mucho de forma crónica, no sabemos muy bien si realmente duermen mucho o quizá estén más tiempo en la cama. Por ejemplo, las personas mayores, como hablábamos antes, pueden estar mucho tiempo en cama, pero realmente tener varios despertares durante la noche y que realmente el sueño real no sea tantas horas"



El sueño ayudado por sustancias. Vamos a decir... En principio, no. Son muy graves, o sea, melatoninas, valerianas, hipnóticos ligeros. ¿Es de la misma calidad que el sueño sin ello? "En principio, el sueño potenciado con la melatonina, lo único que la melatonina hace es que las personas que tienen un retraso de fase, que se irían a dormir más tarde y se despertarían más tarde, les ayuda un poco a reajustar su reloj biológico. Y entonces les ayuda un poco a conciliar el sueño antes. En principio, la melatonina, a las dosis habituales que se dan como suplemento sin receta, no debería alterar la arquitectura del sueño".



Otros fármacos, como las benzodiazepinas, por ejemplo, aunque sean más de acción corta y de dosis baja, "sí que pueden alterar, porque hacen que el sueño sea más superficial".





Conseguir un sueño mas natural tenmer horarios mas regulares, ir a dormir cuento tienen sueño, intetntar hacer elercicio mejor por la mañana con luz natural, y por la tarde y noche tratar de desonocetar de mails, oprdenador, redes sociales apra que nuestor cerebro pococ a poco se vaya relajando".