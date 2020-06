La Confederación Española de Hoteles: el sector está al límite de perder la temporada de verano

Soñamos con viajar entre provincias, porque el sector turístico es el sector que más dinero trae. Las fechas de las aperturas que se dieron esta semana, se contradijeron 4 horas después, para crear más desconfianza entre las hoteleras y tour operadoras. Jorge Marichal es el Presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y Presidente de la patronal hostelera de Tenerife.

“Es información que no se debe dar en una situación como esta. Que se de la noticia de una fecha y en unas horas se cambie descoloca al sector. Tenemos comunicación con el Gobierno, pero parece ser que el Ministerio de Turismo no tiene potestad para dar las soluciones al sector. En la comisión de recuperación no está el 40% del PIB que representamos. Necesitamos que las soluciones se presenten de manera inminente porque si no vamos a perder la temporada de verano” comenta Jorge Marichal.

“Queremos que el Gobierno y el Ministerio de Turismo pongan esta semana las soluciones para poder abrir” ha dicho el presidente de la patronal hostelera de Tenerife. “El problema no es que tengamos un problema estructural, si no uno coyuntural, que es el Covid. Pero necesitamos fechas para poder abrir. Las reservas no van a llegar al 30 o 40% de reservas que en el mismo periodo del año anterior. Necesitamos una batería de medidas para que el turismo sea de nuevo el sector que nos levanta de una crisis” ha sentenciado Jorge Marichal.

Con esta incógnita todavía presente, las empresas y negocios hosteleros se arriesgan a tirarse por un precipicio si en las próximas semanas el Gobierno y el Ministerio no aclara que va a pasar este año con los turistas que vengan, a partir de cuando y qué medidas van a tener que tomar.

Puedes escuchar la entrevista completa en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.