Cómo afecta la llegada de Trump al poder al alto el fuego en Gaza: "Ha acelerado el proceso"

"Tensión". Esa es la sensación que se respira en el Líbano desde que, el pasado mes de noviembre, Israel acordara un alto el fuego en ese rincón del mundo. Fernando de Haro ha viajado hasta el país africano para recoger documentación: "En las zonas controladas por Hizbolá estás en la calle y, si escuchas un dron, eso quiere decir que el ejército de Israel puede decidir atacar. Eso crea mucha tensión" ha explicado en Fin de Semana.

En el Líbano, recordaba el periodista, reside mucha población palestina y esta semana "ha sido de celebración" tras el anuncio del acuerdo alcanzado entre Israel y los palestinos de Gaza para cesar los ataques: "Aunque parezcan guerras diferentes, con distintos frentes, en el fondo son la misma: la guerra que está rehaciendo las estructuras de Oriente Próximo".

"Pasarán las generaciones y los siglos y los palestinos seguirán recordando que hay 50.000 personas muertas"

500.000 palestinos viven en Líbano, esperando la noticia de poder volver a casa. Algo que, en opinión de Fernando, no sucederá pronto: "Israel ha ganado la guerra, la está ganando. Pero perderá la paz. Porque la herida que ha infligido en el pueblo palestino se ha ahondado más. Pasarán generaciones, décadas, siglos y los palestinos seguirán recordando que hay 50.000 personas muertas. Muy difícilmente los palestinos que están aquí, y en el resto del mundo, querrán volver a su tierra porque, además, se están quedando sin ella".

A Netanyahu no le interesa seguir con la guerra y tampoco a Hamás" Fernando de Haro Director La Mañana de Fin de Semana desde Líbano

El ansiado alto el fuego ha llegado tras meses de negociaciones y muy pocos días antes que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca: "Hacía tiempo que estaban hablando de este alto el fuego y la cosa se estabilizará. Las dos partes necesitan ese alto el fuego. Israel difícilmente puede mantener esa guerra más tiempo y justificarla ante su pueblo: Netanyahu tiene una responsabilidad que es no haber garantizado la seguridad de su pueblo. Y no le interesa seguir con la guerra, y a Hamás tampoco. Estamos ante una noticia estupenda (...) creo que hay mucha voluntad por las dos partes".

Este lunes 20 de enero Donald Trump toma posesión como 47 presidente de los EEUU. En opinión del director de La Mañana de Fin de Semana, este hecho ha sido fundamental para alcanzar el alto el fuego: "Hamás sabía que solo tenía cosas que perder a partir de ese momento. Mira por donde, esta llegada de Trump al poder ha acelerado el proceso, sin duda. Pero queda muchísimo por delante" concluía el compañero.

"A Trump le importa que se le vea rodeado de quienes tienen en sus manos la tecnología: Zuckerberg, Musk, Bezos..."

Sobre los actos que van a rodear al acto de investidura del magnate Donald Trump, ha hablado en Fin de Semana David Alandete, corresponsal de COPE y ABC en Washington. Alandete ha adelantado que el tiempo será desapacible, con una pronunciada bajada de temperaturas y, además, "hay medidas de seguridad excepcionales", explicaba, "con una ciudad blindada sin precedentes" como le ha relatado un miembro del servicio secreto y coordinador de seguridad. No hay que olvidar que Trump ha sido objetivo de dos tentativas de asesinato, durante la campaña electoral.

Mucho se habla de las personalidades políticas que han sido invitadas al acto: el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el de Argentina, Javier Milei, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, Giorgia Meloni, presidenta de Italia o el líder de VOX en España, Santiago Abascal: "Trump no olvida. Y no olvida que, en sus momentos más difíciles, hubo una serie de líderes internacionales -en el poder o no- que le apoyaron".

Países como España enviarán embajadores, "cosa bastante llamativa" desgranaba Alandete: "A Trump le importan una serie de invitados como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos o el consejero delegado de Tik Tok. Le importa que se le vea rodeado de las personas que tiene en sus manos el futuro de la tecnología".

